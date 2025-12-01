Ветеринар назвала две самые распространенные причины, по которым собаки начинают выть, когда слышат сирену.

Каждый, кто жил с собакой, наверняка слышал этот неповторимый вой, когда поблизости раздается сирена. Ветеринар Мэри Берч поделилась, что существует несколько теорий, почему собаки начинают выть, когда слышат сирену, пишет Parade Pets.

"Хотя мы не знаем, что происходит в голове собаки, кажется, что сирены могут быть слуховым раздражителем, который вызывает вой. На самом деле, высота звука некоторых сирен действительно немного напоминает вой", - отметила Берч.

По мнению ветеринара, собаки все же реагируют на сирены по двум самым распространенным причинам:

1. Из-за их волчьего происхождения

Волки, предки современных собак, известны тем, что вой для них является формой общения. Этот инстинкт может быть глубоко укоренен в определенных породах собак, побуждая их имитировать такое поведение в ответ на определенные звуки, например сирены.

"Некоторые считают, что собаки воют на сирены, потому что они запрограммированы выть со времен, когда их предки были волкообразными собаками. Считается, что некоторые породы воют, чтобы защитить свою стаю, потому что они боятся, или чтобы общаться", - рассказала ветеринар.

Она предполагает, что вой для защиты стаи был способом сообщить другим членам, что поблизости есть опасность.

Согласно этой теории, собаки, особенно те, которые имеют тесную связь со своими волчьими предками, могут инстинктивно реагировать на громкие, высокие звуки воем. Поскольку сирена имеет пронзительный и плачущий звук, у собаки это может вызвать наследственный рефлекс.

2. Для общения

"Коммуникация - еще одна причина воя. Собаки могут воспринимать сирену как еще одного "воющего" в своем окружении и отвечать собственным воем, как бы "общаясь" с этим звуком", - пояснила Берч.

Она добавила, что в дикой природе "волки в стае воют, чтобы сообщить о своем местонахождении".

Некоторые породы собак более склонны к вою

"Подобно этому, собаки определенных пород с удовольствием отвечают воющему человеку своим воем", - отметила ветеринар.

Это может объяснить, почему некоторые собаки особенно склонны выть, когда слышат сирену. Вероятно, они думают, что это другая собака или животное издает звук, и чувствуют необходимость ответить.

"Некоторые породы склонны выть чаще других, особенно те, что имеют сильную связь со своими предками-рабочими собаками. Такие породы, как сибирские хаски, маламуты, американские эскимосские собаки или их гибриды известны своими голосовыми проявлениями", - пояснила Берч.

Ветеринар добавила, что эти породы собак были выведены для работы в суровых условиях и часто нуждались в общении на большие расстояния, поэтому их естественным инстинктом является вой. В то же время, собаки таких пород, как бигли и многие гончие склонны лаять, а не выть.

Как заставить собаку прекратить выть на сирену?

Отмечается, что сначала может казаться милым, когда собака воет на сирену, но со временем, если это происходит слишком часто или среди ночи, вой может мешать.

"Вы можете использовать еду, чтобы научить ее команде: "Тихо"", - посоветовала Берч.

То есть, ветеринар советует использовать положительное прикрепление, чтобы научить собаку не реагировать каждый раз на сирену. Она предупредила, что это может занять определенное время, а также этот процесс требует определенной последовательности. Однако, при правильном подходе собака может научиться, что вой не всегда является необходимым.

