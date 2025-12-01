Любая попытка "стереть прошлое" для России в мирном соглашении создаст предпосылки для последующего вторжения, предупредил еврокомиссар по правосудию и демократии.

Стремление Дональда Трампа к заключению мирного соглашения не должно позволить российскому лидеру Владимиру Путину избежать судебного преследования за военные преступления, совершенные российскими войсками. Об этом в интервью изданию Politico предупредил еврокомиссар по вопросам правосудия и демократии Майкл Макграт, фактически установив новую "красную линию" для мирного соглашения.

"Не думаю, что история одобрит любые попытки стереть следы российских преступлений в Украине. Они должны быть привлечены к ответственности за эти преступления, и именно такой подход будет использоваться Европейским союзом во всех этих дискуссиях", - сказал Макграт.

Он отметил, что если Россия избежит наказания за эти преступления, это создаст предпосылки для следующего витка агрессии и следующего вторжения.

"И я считаю, что это было бы исторической ошибкой колоссальных масштабов", - подчеркнул он.

Украинские власти заявили, что начали расследование более 178 000 предполагаемых преступлений России с начала войны. В ноябре комиссия ООН признала российские власти виновными в преступлениях против человечности, направленных против украинских жителей с помощью атак беспилотников, а также в военных преступлениях, связанных с насильственным перемещением и депортацией мирных жителей.

"Мы не можем отказаться от прав жертв российской агрессии и российских преступлений. Миллионы жизней были отняты или уничтожены, люди были насильственно выселены, и у нас есть достаточно доказательств", - подчеркнул европейский чиновник.

В то же время Дональд Трамп и его команда до сих пор не проявляли особого интереса к судебному преследованию Путина, отмечает Politico. В том числе, проект мирного плана США предполагает поэтапное снятие санкций с России, хотя европейские лидеры выступили против него, подчеркнув, что решение о снятии санкций ЕС будет приниматься ими самими.

Мирные переговоры - есть ли прогресс

В воскресенье в Маями прошли переговоры между переговорщиками США и Украины, которые длились более четырех часов. Государственный секретарь США Марко Рубио назвал переговоры продуктивными и отметил, что США хотят помочь Украине стать безопасной навсегда, чтобы страна больше никогда не столкнулась с очередным вторжением.

По данным WSJ, на переговорах обсуждались возможные сроки проведения новых выборов в Украине и перспектива обмена территориями между Россией и Украиной. В то же время другие важные вопросы остались нерешёнными, включая характер гарантий безопасности Украины со стороны США и Запада.

