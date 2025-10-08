В РФ и раньше остро реагировали на поставки западного оружия Украине и угрожали эскалацией. Но так называемое пересечение "красных линий" осталось без ответа со стороны россиян.

Кремль продолжает кампанию, направленную на предотвращение продажи Украине американских ракет Tomahawk.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). В ISW считают, что российские власти с помощью своей пропаганды пытаются выставить вероятную поставку ракет "Томагавк" Украине как опасную эскалацию, чтобы сдержать США от этого шага.

Аналитики Института отметили, что к подобным информационным кампаниям Москва прибегала и раньше, когда речь шла о передаче Украине тактических ракетных систем ATACMS, высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, истребителей F-16 и танков "Абрамс".

Видео дня

"Однако предыдущие поставки западного оружия и украинские удары с использованием дальнобойных систем, предоставленных США, не вызвали эскалации, хотя Запад и Украина неоднократно нарушали якобы "красные линии" России в прошлом", - констатировали аналитики.

В связи с этим, как считают в Институте, угрозы РФ относительно поставок "Томагавков" являются частью более широкой кампании рефлексивного контроля России, целью которого "является принудить оппонентов России принимать политические решения, которые на самом деле выгодны России"

Ракеты Томагавк для Украины

На днях Трамп заявил, что может принять решение о поставках ракет Tomahawk Украине. Но он также отметил, что хотел бы знать как Украина планирует их применять.

Издание The Telegraph отметило, что поставки американских ракет "Томагавк" Украине может занять месяцы, и они могут так и не вылететь из пусковых установок, но это не значит, что они не повлияют на Кремль.

Вас также могут заинтересовать новости: