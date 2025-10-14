По его словам, запускаться эта ракета может с трех типов установок.

Американская ракета Tomahawk – это то оружие, с которым в свое время Соединенные Штаты Америки начали эффективно побеждать в первой войне в Персидском заливе. Однако для Украины она больше символичная, чем эффективная.

Такое мнение высказал военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров. В комментарии "Украинскому Радио" он отметил, что надо понимать, какие цели можно будет поражать с помощью этой ракеты. По его словам, запускаться она может из трех типов установок:

"Это воздушная установка – бомбардировщик B-52 Stratofortress. Это, как правило, основная пусковая установка – МК-40, МК-41, расположенные на водных платформах. И это наземная установка. Наземных установок очень мало, потому что американцы их разработали, протестировали, но практически ни в одном военном конфликте они никогда не применялись", – акцентировал эксперт.

Он добавил, что Украине должны были бы передать именно наземные установки. Но учитывая количество целей и объекты, которые сегодня поражают украинские силы, это "более политический шаг, чем практический" считает Крамаров:

"Поэтому Tomahawk для Украины на сегодняшний день, к сожалению, не является геймченджером в войне".

Он также прокомментировал опубликованный украинской разведкой список предприятий, где изготавливается оружие для армии России. По его словам, это определенное давление в информационном поле.

"Туда же не только "Томагавк" может прилететь. Туда может прилететь и украинский дрон. Но это тоже давление в информационном поле. И на самом деле очень хорошо, что это было опубликовано, потому что мы показываем нашему врагу, что и мы тоже о вас все очень хорошо знаем", – констатировал Андрей Крамаров.

Ракеты Tomahawk для Украины: последние новости

14 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украина хочет получить ракеты Tomahawk, и Вашингтон имеет большой запас этого оружия. Американский лидер не уточнял, планирует ли предоставить эти ракеты Украине.

По словам военного эксперта Павла Нарожного, целями для этих ракет могут стать объекты российского военно-промышленного комплекса.

