Немецкий политик считает, что бесполезно надеяться на "абсолютно нереалистичные переговоры" с Россией.

Депутат Бундестага от партии "Христианско-демократический союз" Родерих Кизеветтер призвал немецкие власти к поставке Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом пишет Tagesschau.

Отмечается, что после мощнейших с начала войны российских авиаударов по Украине немецкий политик в интервью Süddeutsche Zeitung заявил о необходимости поставки Украине оружия большей дальности, такого как крылатые ракеты Taurus, и к предоставлению Украине помощи из замороженных российских активов.

"Вместо того, чтобы надеяться на абсолютно нереалистичные переговоры и прекращение огня и таким образом тратить время на контрпродуктивные псевдопереговоры, Германия, в частности, должна взять пример со стран Северной Европы и Балтии", - цитирует Кизеветтера издание.

Он добавил, что Россия не хочет мирного соглашения и "ежедневно демонстрирует свое намерение разрушать".

Taurus для Украины: главное

Как сообщал ранее УНИАН, еще будучи кандидатом на пост канцлера Германии, Фридрих Мерц заявлял о готовности дать Украине ракеты Taurus, но называл условие: только с согласия всех европейских партнеров.

Однако уже в мае, будучи на посту канцлера, Мерц более осторожно отвечал на вопрос о поставке ракет Taurus. "Президент Зеленский знает, что он может полагаться на меня и на Федеративную Республику", - говорил он.

В июле министр обороны Германии Борис Писториус выступил с заявлением о Taurus, в котором сказал, что его страна не планирует передавать Украине эти ракеты.

По мнению эксперта Defense Express Олега Каткова, Германия никогда не передаст Украине ракеты Taurus, поскольку их очень мало, и Берлин не планирует ни возобновлять их производство, ни создавать ракеты нового поколения им на замену.

