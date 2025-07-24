Сейчас Берлин не показывает никаких намерений передавать эти ракеты.

Скорее всего, Украина никогда не получит немецкие крылатые ракеты Taurus, поскольку их очень мало, и Берлин не планирует ни возобновлять их производство, ни создавать ракеты нового поколения им на замену. Об этом в комментарии Еспресо рассказал военный эксперт, главный редактор военно-аналитического портала Defense Express Олег Катков.

Он в частности акцентировал на том, что недавно немецкое правительство заключило контракт на проверку состояния и техническое обслуживание ракет Taurus. Цель этих работ - продлить срок их службы как минимум до 2045 года.

Как отметил Олег Катков, на эти работы правительство Германии потратит значительные средства. Причем стоимость техобслуживания ракет оказалась больше, чем стоимость их закупки у производителя 20 лет назад - даже с поправкой на инфляцию.

Видео дня

В то же время до сих пор нет никаких признаков того, что немецкое правительство планирует заказывать оружейникам разработку ракет нового поколения Taurus Neo. Так что заменить старые ракеты пока нечем: производить не планируют ни старую версию, ни новую. Вместе с тем имеющихся ракет у Германии в целом очень немного.

"Общее количество ракет оценивалось примерно в 600 единиц, а Германия заявляла, что около 500 осталось. В то же время реальное количество боеспособных ракет, по данным парламентского комитета Бундестага по обороне по состоянию на 2023 год, было 150", - отметил Катков.

Главный редактор Defense Express также напомнил, что ранее в Сеть "утек" разговор главы Воздушных сил Германии со своим подчиненным. В том разговоре они говорили, что даже при наличии желания Германия сможет быстро передать Украине 10, в лучшем случае 20 ракет, а в более долгосрочной перспективе - не более 100.

"В Берлине признали запись подлинной и объявили проверку", - напомнил Катков.

Ракета Taurus: что надо знать

Taurus KEPD 350 - это немецко-шведская крылатая ракета класса "воздух-земля", предназначенная для высокоточного поражения важных и хорошо защищенных целей в глубоком тылу противника. Ракета стоит на вооружении ВВС Германии, Испании и Южной Кореи.

Taurus имеет дальность более 500 км, летит на очень малой высоте, используя рельеф местности для избежания радаров. Ее главное преимущество - способность поражать хорошо защищенные цели (вроде бункеров, командных пунктов или мостов) благодаря специальной проникающей боевой части. Ракета оснащена современной системой наведения, которая сочетает GPS, инерционную навигацию и оптическое распознавание местности, что обеспечивает точное поражение даже в сложных условиях.

Taurus может запускаться с истребителей, например Tornado или Eurofighter. Из-за дальности и мощности эта ракета считается потенциально стратегическим оружием и находится под особым политическим вниманием, в частности в контексте поставок Украине.

Действующий канцлер Германии Фридрих Мерц, баллотируясь в Бундестаг, обещал передать эти ракеты Украине. Однако возглавив немецкое правительство, резко изменил ритироку и стал значительно осторожнее в высказываниях на эту тему. Зато министр обороны Германии Борис Писториус прямо заявляет, что вопрос передачи ракет Украине пока не рассматривается.

Вас также могут заинтересовать новости: