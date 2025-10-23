Два российских самолета в четверг совершили 18-секундное вторжение в воздушное пространство Литвы, сообщили вооружённые силы страны. Об этом пишет Bloomberg.
Это произошло в районе города Кибартай, граничащего с Калининградской областью.
В ведомстве утверждают, что в страну залетели российский истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78. Им удалось пролететь около 700 метров над Литвой, что в целом длилось около 18 секунд.
Два испанских истребителя Eurofighter Typhoon, выполняющих миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства, были подняты в воздух, в настоящее время они продолжают патрулирование, сообщило оборонное ведомство.
Отмечается, что подразделение воздушной полиции под руководством Испании продолжает патрулировать район инцидента, говорится в заявлении.
Президент Литвы Гитанас Нуседа назвал это вторжение "вопиющим нарушением международного права и территориальной целостности Литвы". По его словам, "это ещё раз подтверждает важность укрепления готовности европейской противовоздушной обороны".
Вторжения РФ в воздушное пространство страны НАТО
В прошлом месяце три российских истребителя вошли в воздушное пространство Эстонии, что, по словам страны, было беспрецедентным нарушением. Это побудило Организацию Североатлантического договора провести переговоры на фоне обвинений в том, что Москва всё более дерзко проверяет альянс.
Также пограничная служба Польши утверждала, что российские истребители пролетели на малой высоте над буровой платформой Petrobaltic в Балтийском море.