Два российских самолета в четверг совершили 18-секундное вторжение в воздушное пространство Литвы, сообщили вооружённые силы страны. Об этом пишет Bloomberg.

Это произошло в районе города Кибартай, граничащего с Калининградской областью.

В ведомстве утверждают, что в страну залетели российский истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78. Им удалось пролететь около 700 метров над Литвой, что в целом длилось около 18 секунд.

Два испанских истребителя Eurofighter Typhoon, выполняющих миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства, были подняты в воздух, в настоящее время они продолжают патрулирование, сообщило оборонное ведомство.

Отмечается, что подразделение воздушной полиции под руководством Испании продолжает патрулировать район инцидента, говорится в заявлении.

Президент Литвы Гитанас Нуседа назвал это вторжение "вопиющим нарушением международного права и территориальной целостности Литвы". По его словам, "это ещё раз подтверждает важность укрепления готовности европейской противовоздушной обороны".

Вторжения РФ в воздушное пространство страны НАТО

В прошлом месяце три российских истребителя вошли в воздушное пространство Эстонии, что, по словам страны, было беспрецедентным нарушением. Это побудило Организацию Североатлантического договора провести переговоры на фоне обвинений в том, что Москва всё более дерзко проверяет альянс.

Также пограничная служба Польши утверждала, что российские истребители пролетели на малой высоте над буровой платформой Petrobaltic в Балтийском море.

