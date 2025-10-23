Взрослым советуют употреблять в день до 400 мг кофе, а беременным - вдвое меньше.

В обжаренном кофе есть кофеин, а также еще много других соединений, которые могут приносить пользу для здоровья. В то же время, этот напиток подходит не всем. Если употреблять чрезмерное количество кофе, это может навредить, пишет Verywell health.

1. Может нарушить сон

Кофеин остается в организме после употребления более шести часов. Поэтому чрезмерное употребление напитка или если выпить кофе незадолго до сна, может влиять на способность засыпать и на качество сна вообще.

Видео дня

Эксперты советуют в последний раз пить кофе не позднее чем за 8 часов до сна. Более того, лучше во второй половине дня, а особенно вечером не употреблять этот напиток. В то же время, по словам специалистов, поскольку каждый организм реагирует на кофеин индивидуально, стоит обратить внимание, как вы чувствуете себя в течение дня после употребления кофе и соответственно корректировать время приема этого напитка.

2. Может нарушить работу пищеварительной системы

В материале отмечается, что люди с определенными заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), такими как гастрит, синдром раздраженного кишечника (СРК) и воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), могут чувствовать ухудшение своего состояния при употреблении кофе.

3. Может влиять на артериальное давление и здоровье сердца

У пожилых людей, страдающих гипертонией, из-за употребления кофе могут возникнуть проблемы с контролем артериального давления. Некоторые люди после употребления нефильтрованного кофе испытывали повышение уровня холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), который считается "плохим" холестерином. Отмечается, что высокий уровень ЛПНП может увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта.

4. Чрезмерное употребление кофе увеличивает риски для здоровья

Эксперты рекомендуют взрослым ограничивать ежедневное потребление кофеина до 400 мг. Беременным женщинам рекомендуется ограничивать потребление кофеина до 200 мг в день.

Чрезмерное употребление кофе кроме бессонницы, может привести к повышенной тревожности и нервозности. Кроме этого, уже доказано, что женщины, которые потребляют чрезмерное количество кофеина, имеют более высокий риск переломов костей.

Из-за употребления большого количества кофеина беременной женщиной, малыш может родиться с низким весом. Также из-за этого напитка могут произойти преждевременные роды или даже есть риск потери беременности по сравнению с теми беременными, которые пьют кофе в умеренных количествах.

5. Может содержать вредные добавки

То, что вы любите добавлять в кофе, может сделать напиток менее полезным. Если вы посетите любую кофейню, то увидите, что существует множество способов приготовления кофе. Многие из этих кофейных напитков содержат добавленные сахара, ароматизаторы, молоко, сливки и взбитые сливки. Поэтому, следует учитывать, что эти добавки могут увеличить калорийность и скрыть любые полезные для здоровья свойства кофе.

Другие советы по употреблению кофе

Ранее УНИАН сообщал, что диетолог Карина Толентино рассказала, действительно ли кофе может вызвать обезвоживание организма. Она пояснила, что кофеин, который содержится в кофе, действительно является мочегонным средством, однако если вы выпьете чашку кофе, то количество потерянной жидкости не будет больше количества потребленной. Более того, если кофе пить регулярно, то он насыщает организм жидкостью так же, как и вода.

Также мы писали, что эксперты дали совет, как убрать горечь в кофе, добавив один простой ингредиент. Напиток станет мягче без сахара, а также это усилит естественную сладость кофе.

Вас также могут заинтересовать новости: