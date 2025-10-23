Одним из ложных аргументов он называет заявления о том, что Украина не имеет реалистичной возможности запускать ракеты Tomahawk.

Во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал вопрос поставок Украине ракет "Томагавк". Он сказал, что они являются очень сложными, и на освоение этих ракет понадобится до года.

Это означает, что запускать их могут американские военные, но Трамп не собирается идти на такой шаг. Однако, как заметил колумнист издания Bloomberg Марк Чемпион, такая же риторика звучала и об обучении пользованию танками "Абрамс", ракетными системами залпового огня Himars и истребителями F-16.

В конце концов все это вооружение было предоставлено Украине. Причем на освоение этого оружия у украинских военных уходили недели или месяцы, как в случае с истребителями, но не несколько лет.

"Существует подобный ложный аргумент, что Украина не имеет реалистичной возможности запускать ракеты Tomahawk, которые обычно запускаются с военных кораблей. Хотя США разработали наземную пусковую установку Typhon, по слухам, она является экспериментальной и на самом деле не существует. Это неправда", – продолжает колумнист.

По словам Марка Чемпиона, установка Typhon была испытана в 2023 году, поступила к морским пехотинцам США. Кроме того, в 2024 году она была развернута на Филиппинах, а в этом году – испытана в Австралии и Японии.

"Произведенные системы сейчас законсервированы в пользу новой системы, которая лучше подходит для выполнения прибрежных противокорабельных задач, для которых морские пехотинцы будут нуждаться в них в случае потенциального конфликта вокруг Тайваня. Но пусковые установки Typhon, пригодные для наземной войны Украины, существуют; они находятся на складе. Непонятно, почему США отказываются обучать украинцев пользоваться пусковой системой, которая им не нужна, или системой крылатых ракет, которую американские военные коллеги уже имеют в той или иной версии", – констатировал автор.

Накануне Соединенные Штаты ввели против России жесткие санкции за отсутствие стремления к переговорам по завершению войны. Под ограничения попали нефтяные гиганты "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерние компании.

The Telegraph пишет, что новые американские санкции не дадут эффекта сразу, но будут действовать как яд. Отмечалось, что эти две компании вместе обеспечивают около половины всего экспорта нефти Кремля.

