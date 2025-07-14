Теперь в Берлине исключают поставки ракет ВСУ.

Германия не планирует передавать Украине свои авиационные крылатые ракеты Taurus и американские зенитные ракетные комплексы Patriot, которые находятся на вооружении ее армии.

Об этом в интервью Financial Times заявил министр обороны страны Борис Писториус. По его словам, даже несмотря на недавнюю волну российских воздушных атак и очередную просьбу со стороны Киева, Берлин не будет передавать украинской армии ракеты большой дальности.

Вскоре у Писториуса запланирована встреча с министром обороны Соединенных Штатов Америки Питом Хегсетом. В Вашингтоне они будут обсуждать "дорожную карту" американской поддержки Европы и острую необходимость усиления противовоздушной обороны Украины.

Видео дня

Немецкий министр сообщил, что его страна не может передать ВСУ больше Patriot, поскольку имеет только шесть таких комплексов из двенадцати - три уже поставили Украине, два "одолжили" Польше, а еще один или находится на техническом обслуживании, или используется для учений:

"Это действительно слишком мало, особенно учитывая цели НАТО, которых мы должны достичь. Мы точно не можем дать больше".

В то же время Писториус планирует обсудить с Хегсетом предложение, которое предусматривает, что Германия могла бы приобрести у США два комплекса Patriot для Украины.

Украина до сих пор ждет ракеты Taurus

Как известно, бывший канцлер Олаф Шольц был против отправки этих ракет украинской армии, поскольку боялся, что это может восприниматься как прямое втягивание Германии в войну.

Его преемник Фридрих Мерц неоднократно говорил, что Украина должна получить эти ракеты, чтобы иметь более сильную позицию в войне. Несмотря на эти заявления, Берлин не объявлял о принятии соответствующего решения.

В этом году в Германии заявили, что больше не будут комментировать эту тему публично, однако продолжили это делать. В частности, недавно Мерц заверил, что возможность поставок Taurus "была и остается".

Вас также могут заинтересовать новости: