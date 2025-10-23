Недавно Дарья Петрожицкая спровоцировала целый скандал в сети, высказавшись об игре ведущей в кино.

Украинская ведущая и блогер Леся Никитюк встретилась с актрисой Дарьей Петрожицкой, которая не так давно резко высказалась о ее игре в кино, чем невольно спровоцировала целый скандал в сети.

Как писал УНИАН, Петрожицкая выразила недовольство тем, что в последнее время в кино зовут сниматься непрофессиональных актеров, и привела в пример Никитюк, которая сыграла главную роль в комедии "Песики".

После этого Леся в сети шуточно реагировала на слова актрисы, в частности, заявляя, что больше не будет сниматься в кино, а начнет писать песни.

Встреча же их состоялась на шоу "Хто зверху?", где Никитюк вместе с певцом Владимиром Дантесом выступают в роли ведущих.

"Возле меня стоит она, которая недавно сказала, что якобы в украинских фильмах должны играть только актрисы с дипломами", - улыбаясь, отметила Никитюк, представляя Петрожицкую как участницу женской команды в шоу.

При этом ведущая в шутку показала диплом, добавив и рассмеявшись:

"Вот я взяла свой диплом, это мой диплом воспитательницы, и я тебя позвала сегодня в эту студию, чтобы перевоспитать, чтобы ты больше такое не ляпала. Хотя у нас свободная страна, и каждый в праве говорить то, что считает нужным от души. Но не обо мне".

Петрожицкая после этого тоже пошутила:

"Леся, если бы не ты, я не стала бы такой популярной. Спасибо тебе".

