Также кандидат на должность канцлера считает, что Украина не должна отказываться от членства в НАТО до начала переговоров с РФ.

Кандидат на пост канцлера Германии, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц считает, что Германия должна поставлять Украине ракеты Taurus, но при согласии всех европейских партнеров. Также он заявил, что Украина не должна отказываться от членства в НАТО до начала переговоров с РФ. Об этом стало известно во время Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Мерца, было совместно решено, что Украина будет иметь перспективу членства в НАТО, и чтобы это решение изменить - тоже необходимо совместное решение.

"Я не согласен с теми, кто говорит, что членство Украины в НАТО будет невозможно, до начала переговоров с Россией. Нет, иначе. Есть уже решение. Мы уже приняли решение, и чтобы менять такое решение, я не думаю, чтобы одно государство-член НАТО могло решать, чтобы изменить это решение", - отметил Мерц.

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Он также заявил, что нужно поставлять Украине ракеты Taurus, но при условии согласия всех европейских партнеров.

"Моя личная позиция, как и моей парламентской группы, в том, что мы должны стремиться к поставкам ракет, но только если мы договоримся с европейскими партнерами выработать общую позицию и как координировать эту позицию. Но это будет решение исполнительной власти, а не законодательной", - подчеркнул кандидат в канцлеры Германии.

Последние заявления относительно членства Украины в НАТО

Как сообщал ранее УНИАН, глава Пентагона Пит Гегсет недавно заявил, что вступление Украины в НАТО и возвращение к границам 2014 года сейчас не в планах. В то же время он отметил, что его слова не означают, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу в будущем.

Между тем республиканец Линдси Грэм обещает Украине вступление в НАТО, если РФ нападет на нее еще раз после заключения мира. По мнению американского политика, такая угроза могла бы сдержать кремлевского правителя Владимира Путина от нового вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля во время Мюнхенской конференции заявил, что не откажется от переговоров о членстве Украины в НАТО. Также он упрекнул членов Альянса в том, что они идут на поводу у российского диктатора Путина.

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