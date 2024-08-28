Третья танковая бригада впервые показала украинский 'Оплот' (фото)

Боевая машина уничтожает российских захватчиков на Харьковском направлении.

3 танковая бригада впервые показала боевой танк "Оплот", который уничтожает российских захватчиков в Харьковской области.

Фото танка появилось в Facebook бригады. Это первое за все время полномасштабной войны против РФ упоминание о танке "Оплот" в боевых порядках Сил обороны.

В публичных источниках об этом танке упоминали крайне редко. Ранее стало известно, что Украина запустила процесс серийного производства этих танков для армии. Других деталей бригада не сообщила.

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Ситуация с танками в Украине

ВСУ комбинировано используют советскую и западную бронетехнику на фронте, чтобы эти машины дополняли и усиливали друг друга.

Как писало издание Forbes, за год боев с момента получения первого танка Leopard 2 немецкого производства украинская армия потеряла, по данным Oryx, не менее 12 танков. Однако гораздо больше танков Leopard 2 было повреждено, чем уничтожено, и украинцы испытывают реальные проблемы с ремонтом поврежденных танков и возвращением их в строй.

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