Украина отправила в Таиланд еще 21 БТР

Об этом сообщила пресс-служба «Укрспецэкспорта» со ссылкой на генерального директора компании "Укроборонпром" Сергея Громова.

По его словам, из этой партии 15 машин — линейные БТР-3Е1 и шесть — ракетные БТР-3РК.

«Изготовлением шести ракетных машин мы завершаем первый крупный контракт с Таиландом. 15 линейных БТР-3Е1 изготовлены в рамках следующего контракта », - сказал Громов.

Он также сообщил, что эту партию доставят в порт (Одесса) не позднее 15 августа 2013 года. При этом после доставки техники в Таиланд в сентябре, тайская сторона проведет окончательную процедуру приемки, которая будет состоять из ходовых испытаний и стрельб. "Концерн выполняет качественно и в указанные сроки задачи и обязательства, определенные соответствующим межправительственным соглашением", - цитирует пресс-служба Громова.

Глава концерна также отметил, что предприятие рассматривает возможность создания полноценного сервисного центра в Таиланде, который должен обеспечить полное обслуживание поставленной военной техники украинского производства.

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В то же время, представители Таиланда выразили уверенность в дальнейшем укреплении партнерства с украинскими производителями вооружений. При этом Тайский официальный представитель подчеркнул традиционно высокое качество передаваемой партии украинских бронетранспортеров.

Как сообщал УНИАН, «Укрспецэкспорт» в марте 2013 года отгрузил в Таиланд партию из 22 БТР украинского производства.

Официальная военная делегация Королевства Таиланд во главе с начальником Генштаба генералом Танасаком Патимапрагорн 21 мая посетила ряд предприятий, входящих в состав Госконцерна «Укроборонпром», где ознакомилась с возможностями Украины в сфере производства бронетехники, судостроения и высокоточного оружия.