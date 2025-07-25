Сейчас, кроме ВСУ, единственным оператором этих танков является королевская армия Таиланда.

Во время военных столкновений на тайско-камбоджийской границе армия Таиланда задействовала танки украинского производства Т-84 "Оплот". Об этом сообщает Defence-Blog.

По данным местных журналистов и наблюдателей, танки отправили на штурм камбоджийских военных позиций в спорном районе.

"Сегодня днем сухопутные войска направили подразделение танков "Оплот" для массированного обстрела камбоджийских сил у подножия горы Пхра Вихеа с целью проложить путь для пехоты с последующим захватом территории вокруг храма Кео Сикха Кирисавара. В 2008 году здесь уже дислоцировались тайские войска... Вернем себе это место на законных основаниях", - написал в Фейсбук известный военный обозреватель из Таиланда Сомпонг Нондхаса.

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Несколько проправительственных СМИ в Бангкоке подтвердили эту информацию, назвав развертывание танков на поле боя демонстрацией силы, направленной на "возвращение утраченных территорий". При этом они уточняют, что это первый случай, когда танки "Оплот" были замечены в активных боевых действиях.

Впрочем, пока нет кадров объективной фиксации этих танков в боевых действиях на тайско-камбоджийской границе. Как отмечает Defence-Blog, тайские соцсети переполнены спекуляциями и провокационными утверждениями, что однако не является подтверждением их присутствия или отсутствия на передовой. Впрочем подтверждено, что несколько танков "Оплот" было перемещено в пограничную зону на фоне продолжающегося конфликта.

Танк "Оплот": что надо знать

Т-84 "Оплот" - это основной боевой танк, созданный украинскими конструкторами Харьковского танкового завода на базе советского Т-80УД. Он оснащен мощной 125 мм гладкоствольной пушкой с автоматом заряжания, новой башней с отдельным отсеком для боекомплекта, современной активной и реактивной защитой, а также дизельным мотором мощностью около 1 200 л. с.

Формально танк приняли на вооружение ВСУ еще в 1999 году, но на практике вышло несколько иначе. Из-за производственных проблем и отсутствия достаточного финансирования украинская армия за все время получила лишь несколько единиц "Оплот-M" - для учебных и тестовых задач. По имеющейся в открытом доступе информации, вероятно, в целом в распоряжении ВСУ есть только около 6 единиц этих машин. Сообщалось о нескольких эпизодах их использования на фронте во время АТО/ООС и позже уже во время полномасштабной войны.

В 2011 году Таиланд подписал контракт с Украиной на поставку 49 танков "Оплот" в экспортной версии, адаптированной к климату и требованиям Таиланда. Контракт должны были выполнить до 2014 года, однако на практике процесс сильно затянулся. Харьковский танковый завод смог поставить все танки только к марту 2018 года. Из-за срыва сроков контракта, а также некоторых технических недостатков машины Таиланд отказался от новых закупок и переориентировался на закупку китайских танков.

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