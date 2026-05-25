В Индии выпустили 1000-й танк Т-90 местного производства: почему это очень важно

Опираясь на опыт Украины, индийские экипажи оснащают машины импровизированной защитой от дронов.

На днях на заводе Heavy Vehicles Factory в Авади - городе недалеко от Ченнаи на юге Индии - изготовили 1000-й основной боевой танк Т-90 Bhishma, собранный на территории страны, пишет Defence Blog. Этим завершился масштабный производственный цикл, который стартовал более 20 лет назад с российских чертежей и импортных комплектующих. Завершился он, говорится в статье, созданием танка, примерно на 80% локализованного в Индии, включая двигатель, полностью разработанный и произведенный внутри страны.

Государственная компания Armoured Vehicles Nigam Limited (AVNL), которая контролирует производство танков на заводе в Авади, сообщила о передаче 1000-го танка T-90IM Bhishma индийской армии. Обозначение IM означает indigenously manufactured - "произведенный в Индии". Оно отличает локализованную версию от первых российских Т-90, которые Индия получила в начале 2000-х годов после принятия танка на вооружение.

За два десятилетия страна постепенно осваивала технологии - от производства двигателей до электромагнитных систем привода башни, заменивших оригинальные гидравлические механизмы.

Как отмечается, Т-90 - российский основной боевой танк 3-го поколения, созданный в начале 1990-х годов как развитие советского Т-72, который южноазиатская страна эксплуатировала десятилетиями. Первый контракт с РФ на закупку Т-90 Индия подписала в феврале 2001 года и сначала получила 124 полностью готовых танка, остальные машины поставлялись в виде комплектов для финальной сборки на Heavy Vehicles Factory.

В 2006 году стороны заключили лицензионное соглашение, которое позволило заводу HVF изготовить 1000 танков Т-90С непосредственно в Индии. Первого важного этапа программа достигла в 2009 году, когда предприятие передало армии первый собранный собственными силами Т-90С - машину, компоненты которой уже производились внутри страны.

"Завод в Авади остается главным центром производства бронетехники в Индии еще с 1961 года, когда его основала государственная Ordnance Factory Board для создания собственных мощностей по производству тяжелой военной техники", - говорится в статье.

За это время предприятие выпустило танк Vijayanta (на основе британской конструкции), лицензионный Т-72 Ajeya советского происхождения, собственный танк Arjun и несколько поколений Т-90. Всего завод изготовил более 4600 единиц бронетехники.

"Именно этот многолетний опыт позволил индийским инженерам реализовать программу локализации Т-90, даже несмотря на то, что темпы передачи технологий со стороны России оказались ниже, чем ожидалось", - отмечают авторы.

Программа локализации Т-90ИМ охватила системы, которые производители военной техники обычно охраняют наиболее тщательно. В частности, AVNL полностью освоила производство дизельного двигателя V-92S2 для машин Bhishma. Это считается серьезным достижением, поскольку производство двигателей для бронетехники требует высокоточного машиностроения, сложной металлургии и жесткого контроля качества, которые Индия развивала годами.

Местная промышленность также освоила изготовление сложных модульных узлов, электросистем и систем охлаждения, которые ранее зависели от российских поставщиков.

В более новых партиях танков уже используется новый индийский двигатель мощностью 1350 лошадиных сил, который планируется применять для модернизации всего парка. Это позволяет улучшить мобильность машины по сравнению с первоначальной российской версией Т-90.

Имея на вооружении более 1300 различных модификаций Т-90 вместе со старыми Т-72 Ajeya и собственными танками Arjun, Индия сегодня обладает одним из крупнейших бронетанковых парков в Азии, подчеркивают эксперты.

Отмечается, что армия страны вынуждена одновременно прикрывать два совершенно разных и сложных направления. На западной границе с Пакистаном бронетанковые подразделения действуют на равнинной местности Пенджаба и Раджастана, где Т-90 могут в полной мере реализовать свою мобильность и огневую мощь.

Зато на северном направлении, вблизи границы с Китаем, условия совсем другие - высокогорные перевалы и узкие долины. После обострения ситуации в долине Галван в 2020 году Индия пришла к выводу, что ей нужны мобильные бронетанковые силы даже в районах со сверхсложной логистикой и экстремальными температурами.

По словам аналитиков, танки Т-90 Bhishma используются на обоих направлениях. Также известно, что после того, как война в Украине продемонстрировала уязвимость бронетехники перед современными БПЛА, индийские экипажи уже оборудуют машины импровизированной противодроновой защитой в виде "клеток".

"Передача 1000-го танка имеет для Индии не только военное, но и экономическое значение. Возможность AVNL серийно производить сложную бронетехнику и постепенно увеличивать долю локализации без потери качества открывает компании перспективы для будущего экспорта. Это особенно актуально сейчас, когда страны Азии, Ближнего Востока и Африки пересматривают состав своих бронетанковых сил с учетом боевого опыта войны в Украине", - отмечают авторы.

Речь идет о том, что в последние годы Индия существенно активизировала свои оборонные экспортные амбиции, а успех программы в Авади стал подтверждением ставки, которую Индия сделала на собственную оборонную промышленность более двух десятилетий назад.

"Вместо того чтобы навсегда остаться зависимой от российских поставок и ремонтной инфраструктуры, страна решила освоить технологии самостоятельно, создать собственную производственную базу и принять все трудности, связанные с развитием полноценного машиностроения", - подчеркивают эксперты.

Ранее WSJ писал, что Украина стала ключевым игроком в сфере глобальной безопасности. В частности, опыт Украины в войне дронов, накопленный за годы противостояния с РФ, стал особенно востребованным после того, как иранские БпЛА начали активно использоваться в конфликтах на Ближнем Востоке.

Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что украинские технологические революционные решения трансформировали войну. И сейчас происходит переход от восприятия Украины как простого получателя помощи к восприятию ее как субъекта безопасности.

