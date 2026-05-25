США и Иран заключили предварительную сделку, но Ормузский пролив под вопросом, - WP

Соединенные Штаты и Иран разработали меморандум о взаимопонимании, который продлевает прекращение огня на 60 дней, пока обе стороны не достигнут "окончательного соглашения" о полном прекращении войны в Иране, пишет The Washington Post. При этом стороны достигли принципиального соглашения, предусматривающего открытие Ормузского пролива, однако оно оставило много вопросов нерешенными, отмечает The New York Times.

Один чиновник заявил WP, что в воскресенье соглашение с Ираном подписано не было. Остается неясным, насколько обязательным является нынешний рамочный документ.

По словам дипломата, после подписания меморандума о взаимопонимании Иран немедленно откроет Ормузский пролив и предпримет шаги для обеспечения возвращения судоходства к довоенному уровню в течение 30 дней. В нем также предусмотрено, что Иран, США и союзники объявят о немедленном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан.

Ппредложение включает в себя подтверждение Ираном того, что он никогда не будет разрабатывать ядерное оружие, и согласие на утилизацию его запасов обогащенного урана согласованным методом. В течение следующих двух месяцев обе стороны обсудят "механизм" для этого.

Вопрос Ормузского пролива открыт

Иранский чиновник заявил, что открытие пролива будет поэтапным. На первом этапе США разморозят иранские активы на сумму 12 миллиардов долларов, начнутся работы по разминированию пролива, и будет снята американская блокада.

Неясно, когда ожидается возобновление работы пролива. Один из чиновников сказал, что нынешняя блокада США будет "пропорционально ослаблена" по мере открытия пролива, описав соглашение как "доверяй, но проверяй" в усиленном варианте.

Также, поскольку детали соглашения еще не согласованы, неясно, какой контроль – если таковой вообще будет – Иран продолжит осуществлять над проливом, в том числе, сможет ли он взимать плату за проход.

В результате конфликта в Персидском заливе заблокировано от 1500 до 2000 судов. Даже если пролив будет официально открыт в ближайшее время, остается много факторов, влияющих на возобновление судоходства. Первый вопрос заключается в том, придут ли судовладельцы к выводу о долговечности мирного соглашения и о безопасности прохода танкеров через узкий пролив.

Затем возникает вопрос о том, сколько времени потребуется для разминирования пролива. Пока пролив не будет очищен от взрывчатки, страховщики, вероятно, будут требовать сопровождения судов и принятия других мер безопасности, что приведет к задержкам и увеличению расходов судоходных компаний.

Ранее Al Arabiya сообщила, что Иран и США якобы уже договорились о прекращении войны и об этом должны официально объявить в ближайшие часы. Однако официального объявления так и не последовало.

Тем временем Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил о значительном прогрессе в переговорах по мирному соглашению с Ираном. Стороны якобы согласовали основные положения меморандума.

