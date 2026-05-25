Удар РФ по Бортницкой станции аэрации в Киеве: эксперт предупредил об угрозе для Днепра

В социальных сетях начали распространяться панические прогнозы о возможном массовом гибели рыбы и отравлении.

После вражеской атаки на Бортницкую станцию аэрации существует риск попадания неочищенных стоков в Днепр, а основная нагрузка по очистке воды может лечь на водоканалы ниже по течению. Об этом заявил директор "Института города" Александр Сергиенко в эфире "Эспрессо".

"Худшее, что может случиться после удара россиян по Бортницкой станции аэрации, - это то, что очистка воды не будет происходить. Бортницкая станция является конечным блоком, куда собираются сточные канализационные воды, именно из бытовых и промышленных канализаций. Это не ливневая канализация, где вода прямым потоком уходит в Днепр. Стоит подчеркнуть, что промышленных сточных вод в Киеве именно металлургического происхождения нет. Да, есть химические, но они просто используют воду, не загрязняя ее. Так что, если подводить итог, то худшим сценарием может быть утечка неочищенной воды в Днепр", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что в социальных сетях начали распространяться панические прогнозы о возможном гибели рыбы и отравлении, но реальные последствия сейчас сложно оценить, тогда как основная нагрузка по очистке воды ляжет на водоканалы городов ниже по течению.

Видео дня

"Я читал в социальных сетях панические настроения людей, что может быть отравление и гибель рыбы. На самом деле никто не может точно сказать о именно таких последствиях. Ведь проблема заключается в том, что вся нагрузка по очистке воды ляжет на водоканалы городов, расположенных ниже по течению", - объяснил Сергиенко.

Атака россиян на Киев 24 мая - что известно

Как писал УНИАН, в ночь на 24 мая россияне нанесли удар по Киеву, в результате чего погибли два человека, а также многие жители получили ранения.

Также в сети показали, как выглядит Лукьяновка в Киеве после ночной атаки. В частности, в результате прямого попадания полностью уничтожен торгово-развлекательный центр "Квадрат". Кроме того, под атакой ночью оказался и Лукьяновский рынок, который охватили пожары. От большинства киосков ничего не осталось.

В то же время повреждена и станция метро "Лукьяновская" - частично разрушен вход в вестибюль.

Вас также могут заинтересовать новости: