У девушки из-за атаки РФ на Киев сгорело свадебное платье: украинки растрогали сеть своей реакцией

Пользовательницы откликнулись на пост девушки с предложением бесплатно отдать свои свадебные платья.

В результате массированной атаки России по Киеву в ночь на воскресенье, 24 мая, у киевлянки накануне свадьбы сгорело платье, которое она отдала на пошив в ТРЦ "Квадрат", где вспыхнул пожар. Этой новостью девушка поделилась в Threads.

"Только что поняла, что сейчас в ТРЦ "Квадрат" сгорело мое свадебное платье, которое я отдала на пошив. Свадьба через 20 дней…", – рассказала в своем посте Даша Слесаренко.

Пост девушки стал вирусным и так тронул украинок, что они решили поддержать невесту и предложили бесплатно свои свадебные платья.

Некоторые пользовательницы сети начали писать свои размеры и выкладывать фотографии со своих свадеб, чтобы девушка могла выбрать то платье, которое ей понравится.

Более того, предлагали свою помощь и девушки из-за рубежа. Так, девушка из Канады написала, что готова выслать свое платье, которое сшила мастерица из Херсона. Она добавила, что эта мастерица сейчас в Киеве, поэтому может подогнать платье под параметры девушки.

Еще одна пользовательница готова подарить славянскую керамику в подарок молодоженам.

Были пользовательницы, которые поделились, что от комментариев начали плакать, растроганные такими предложениями, чтобы свадьба не была испорчена.

Ранее УНИАН сообщал, что в Печерском районе одна из российских ракет пробила подземный паркинг жилого комплекса Trinity. В результате часть автомобилей в паркинге сгорела. Журналист Андрей Цаплиенко отметил, что прятаться в паркингах во время обстрелов опасно. Российские оккупанты атаковали Украину, применив 90 ракет и 600 беспилотников. Основным направлением удара был Киев.

Также мы писали, что Россия применила ракету средней дальности "Орешник" по Белой Церкви, что в Киевской области. По данным, была использована кинетическая боеголовка без взрывчатых веществ. Ракета попала в гаражи на окраине города. Это был обычный гаражный комплекс без каких-либо признаков военного присутствия. В Киевской областной прокуратуре подтвердили, что в Белоцерковском районе повреждены гаражный кооператив и здания неназванного предприятия. СМИ показали последствия попадания "Орешника".

