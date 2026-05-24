В документе о непригодности к службе произошли изменения: объяснение юристов

Непригодным к службе, как и прежде, нужно оформить свидетельство о болезни.

В документе, который нужен для исключения с воинского учета непригодных к военной службе, свидетельстве о болезни, произошли изменения. Об этом сообщили на сайте "Юристи.UA".

Во время прохождения военно-врачебной комиссии (далее ВЛК - військово-лікарська комісія) определяется пригодность или непригодность гражданина к военной службе. В случае, если гражданина признали пригодным к службе, его могут мобилизовать.

Непригодных к службе граждан исключают из воинского учета. Однако перед этим необходимо оформить свидетельство о болезни.

Один гражданин, который был признан непригодным к военной службе, обратился к юристам. Он рассказал, что в свидетельстве о болезни не было фразы об исключении с воинского учета.

Юристы сообщили, что исключение из воинского учета является обязательным при наличии свидетельства о болезни, независимо от того, что именно написано в документе.

"При медицинском осмотре военнообязанных ВЛК принимает постановление следующего содержания: "Непригоден к военной службе". Запись "с исключением из воинского учета" больше не указывается, однако это по сути ничего не меняет. Подождите несколько дней и посмотрите, изменилось ли что-нибудь в "Резерв+"", - написал юрист Владислав Дерий.

Почему у граждан изымают телефоны во время прохождения ВЛК

Ранее представительница Винницкого ТЦК и СП, майор Мирослава Ляшук объяснила, почему у граждан во время прохождения военно-врачебной комиссии изымают мобильные телефоны.

По словам Ляшук, ВЛК является режимным объектом, где одновременно находится значительное количество военнослужащих, а использование телефонов может создавать риски.

