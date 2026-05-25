Полк 'Скеля' провел в Днепре торжественную присягу в честь Дня Героев

В Днепре 425-й отдельный штурмовой полк "Скеля" провел торжественное мероприятие по случаю Дня Героев, ключевым событием которого стало принесение присяги военнослужащими полка.

К участникам мероприятия обратился Герой Украины Александр Шпак с позывным "Боец", который подчеркнул, что украинский народ невозможно сломить, пока у него есть такие защитники. Он подчеркнул, что именно нынешнее поколение воинов не только защищает государство, но и формирует его будущее после победы.

Торжественная присяга стала символом продолжения этой борьбы – моментом, когда новые военнослужащие присоединяются к общему делу защиты страны рядом с теми, кто уже доказал свою преданность Украине на поле боя.

В то же время в полку подчеркивают: истинная ценность службы – не в самом статусе Героя. Для командиров "Скели" главная задача – беречь личный состав, выполнять боевые задачи и возвращать бойцов живыми – как из конкретной операции, так и в конечном итоге домой, к своим семьям.

Отдельной частью мероприятия стала фотовыставка, которая соединила современность и историю украинского героизма: на ней были представлены фотографии Героев Украины из полка "Скеля", а также фигуры национальных героев разных эпох – Ивана Богуна, Романа Шухевича, Богдана Хмельницкого, Петра Сагайдачного, Ивана Мазепы и других. Таким образом организаторы подчеркнули непрерывность борьбы за украинскую государственность. "Полк Героев. Нация Героев" – этим лозунгом в "Скели" подчеркивают неразрывную связь между современными воинами и их предшественниками.

На сегодняшний день 10 военнослужащих полка "Скеля" удостоены звания Героя Украины. Один из них – посмертно. Дмитрий Шилов погиб в этот день в 2024 году.

Заместитель командира полка Олег Адамов в своем выступлении отметил, что современная война – это продолжение многовековой борьбы украинцев за право быть свободными и самостоятельно определять свое будущее. Он подчеркнул, что Героями становятся обычные украинцы – рабочие, шахтеры, строители, которые берут на себя ответственность за страну в решающий момент.

Со словами поддержки к военным обратился также заместитель городского головы Днепра Андрей Денисенко, который поблагодарил бойцов за защиту страны и подчеркнул важность единства общества и армии в борьбе за независимость Украины. Также Денисенко объявил, что будет инициировать превращение Дня Героев в государственный праздник.

В завершение Герои Украины подписали флаг, который после мероприятия передадут в один из музеев Украины – как материальное свидетельство этой войны и этого поколения воинов.

