Люди, которые обожают розовый цвет, имеют эти 7 черт

Любовь к розовому цвету может свидетельствовать о заботливости, эмоциональной теплоте и стремлении к комфорту, но в то же время – о склонности избегать конфликтов.

Любимый цвет человека может многое рассказать о его характере и эмоциональном состоянии. Так считает эксперт по психологии цвета Мишель Льюис. В комментарии для Parade она объяснила, какие черты чаще всего присущи людям, обожающим розовый цвет.

По словам специалистки, любовь к определенным цветам формируется не случайно.

"Предпочтения в цвете не случайны. Они отражают эмоциональные состояния, к которым нас тянет, и то, как мы взаимодействуем с миром", – пояснила Льюис.

Она ссылается на исследование, опубликованное в 2022 году в журнале Frontiers in Psychology, которое показало связь между цветовыми предпочтениями и типами личности.

Какие черты характера присущи любителям розового

По словам психолога, люди, для которых розовый – любимый цвет, обычно обладают семью характерными чертами.

1. Заботливость

Такие люди склонны заботиться о других и быстро замечают, когда кому-то нужна поддержка.

"Они создают среду, в которой другие чувствуют себя в безопасности", – говорит эксперт.

2. Эмоциональная теплота

Любители розового часто излучают мягкость и доброжелательность, благодаря чему люди легко им доверяют.

3. Оптимизм

Они обычно смотрят на жизнь позитивно и умеют находить хорошее даже в сложных ситуациях.

4. Нежелание конфликтовать

Психолог отмечает, что люди, любящие розовый цвет, часто избегают ссор и стараются сглаживать острые углы.

5. Легкость в общении

Такие люди легко устанавливают теплые социальные связи и создают вокруг себя комфортную атмосферу.

6. Чувствительность к эмоциям других

Они тонко чувствуют настроение собеседников и хорошо "считывают" эмоциональную атмосферу.

7. Любовь к комфорту

Любители розового ценят уют, спокойствие и эмоциональный комфорт как в отношениях, так и в быту.

Почему розовый считают "успокаивающим"

Мишель Льюис объясняет, что розовый цвет может оказывать успокаивающее воздействие на нервную систему. Именно поэтому оттенок Baker-Miller Pink в свое время даже использовали в некоторых американских тюрьмах для снижения агрессии.

Впрочем, эксперт предупреждает, что избыток розового может вызвать противоположный эффект.

"Розовый стоит использовать как акцент, а не превращать в него все пространство", – отмечает она.

Есть и слабые стороны

По словам психолога, любовь к розовому также может свидетельствовать о трудностях с конфликтами и чрезмерном желании угодить другим.

Кроме того, таких людей иногда недооценивают из-за их мягкости и доброжелательности.

