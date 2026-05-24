Люди, которые обожают розовый цвет, имеют эти 7 черт

Любимый цвет человека может многое рассказать о его характере и эмоциональном состоянии. Так считает эксперт по психологии цвета Мишель Льюис. В комментарии для Parade она объяснила, какие черты чаще всего присущи людям, обожающим розовый цвет.
По словам специалистки, любовь к определенным цветам формируется не случайно.
"Предпочтения в цвете не случайны. Они отражают эмоциональные состояния, к которым нас тянет, и то, как мы взаимодействуем с миром", – пояснила Льюис.
Она ссылается на исследование, опубликованное в 2022 году в журнале Frontiers in Psychology, которое показало связь между цветовыми предпочтениями и типами личности.
Какие черты характера присущи любителям розового
По словам психолога, люди, для которых розовый – любимый цвет, обычно обладают семью характерными чертами.
1. Заботливость
Такие люди склонны заботиться о других и быстро замечают, когда кому-то нужна поддержка.
"Они создают среду, в которой другие чувствуют себя в безопасности", – говорит эксперт.
2. Эмоциональная теплота
Любители розового часто излучают мягкость и доброжелательность, благодаря чему люди легко им доверяют.
3. Оптимизм
Они обычно смотрят на жизнь позитивно и умеют находить хорошее даже в сложных ситуациях.
4. Нежелание конфликтовать
Психолог отмечает, что люди, любящие розовый цвет, часто избегают ссор и стараются сглаживать острые углы.
5. Легкость в общении
Такие люди легко устанавливают теплые социальные связи и создают вокруг себя комфортную атмосферу.
6. Чувствительность к эмоциям других
Они тонко чувствуют настроение собеседников и хорошо "считывают" эмоциональную атмосферу.
7. Любовь к комфорту
Любители розового ценят уют, спокойствие и эмоциональный комфорт как в отношениях, так и в быту.
Почему розовый считают "успокаивающим"
Мишель Льюис объясняет, что розовый цвет может оказывать успокаивающее воздействие на нервную систему. Именно поэтому оттенок Baker-Miller Pink в свое время даже использовали в некоторых американских тюрьмах для снижения агрессии.
Впрочем, эксперт предупреждает, что избыток розового может вызвать противоположный эффект.
"Розовый стоит использовать как акцент, а не превращать в него все пространство", – отмечает она.
Есть и слабые стороны
По словам психолога, любовь к розовому также может свидетельствовать о трудностях с конфликтами и чрезмерном желании угодить другим.
Кроме того, таких людей иногда недооценивают из-за их мягкости и доброжелательности.