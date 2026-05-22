Гамбург: скрытая жемчужина на севере Германии как альтернатива переполненному Берлину

Многие туристы зря ограничивают свое знакомство с Германией посещением ее шумной столицы Берлина. В то же время второй по величине город страны Гамбург, расположенный на реке Эльба, может приятно удивить гостей. Чем именно, из собственного опыта расскажет УНИАН.Туризм.

Многие туристические эксперты называют второй по величине город Германии Гамбург (также известный как Свободный и ганзейский город Гамбург), имеющий статус несуверенного города-государства и одновременно самостоятельной федеральной земли, настоящей скрытой жемчужиной.

Основанный в далеком 810 году нашей эры, этот город на берегу реки Эльба пережил множество исторических событий. Имея выход к Северному морю в 130 километрах вверх по реке, Гамбург с давних времен считался мощным морским портом и промышленным центром, что несомненно отразилось и на современном облике города. Собственно, большинство его туристических изюминок как раз с этим и связаны.

В то же время Гамбург – это не дешевое место. Согласно официальной статистике, он часто попадал в тройку самых дорогих для проживания немецких городов, уступая лишь Мюнхену и Франкфурту-на-Майне. Двухместные номера в отелях эконом-класса или скромные частные апартаменты на двоих здесь трудно найти дешевле 60 евро за ночь.

В целом современный Гамбург – это микс многовековой истории и современности: здесь рядом со старинными зданиями соседствуют новостройки вроде филармонии, а досуг варьируется от посещения классических музеев до ночных вечеринок в хипстерских клубах и ленивых пикников на лужайках посреди города.

Что стоит успеть посмотреть и попробовать в Гамбурге в первую очередь, если заехать туда на несколько дней, из собственного опыта расскажет УНИАН.Туризм.

Знакомство с уникальной архитектурой Шпайхерштадта

Одно из самых узнаваемых мест в Гамбурге – знаменитый Шпайхерштадт (от немецкого Speicherstadt, что дословно переводится как "город складов"). На сегодняшний день это крупнейший в мире район складских помещений, в котором все здания построены на деревянных фундаментах.

Общая протяженность этого района, расположенного в гамбургском порту, составляет 1,5 километра, он был построен в период с 1883 по 1927 год. Во время Второй мировой войны примерно половина зданий Шпайхерштадта была разрушена – часть из них так и не восстановили, вместо этого построив на их месте торговый центр.

В 2015 году Шпайхерштадт, узнаваемый по характерным темно-коричневым многоэтажным кирпичным зданиям, был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом их до сих пор используют по прямому назначению – для хранения импортируемых товаров.

Отдых на озере Альстер

Одним из самых популярных мест отдыха в Гамбурге является огромное озеро Альстер, возникшее здесь искусственным образом после строительства плотины на одноименной реке еще в Средние века. В 17 веке оно было разделено на Внутренний Альстер (или Бинненалстер) и Внешний Альстер.

Альстер собирает на своих берегах толпы людей в любое время года. Вообще, Гамбург – очень зеленый город, с множеством парков и зон отдыха, а также доступом к воде практически в каждом районе.

Когда в городе стоит теплая погода, а солнце садится поздно, горожане и туристы прогуливаются вокруг озера, отдыхают на его берегах или на террасах кафе, катаются на катерах или катамаранах, или же просто любуются панорамой города. Зимой же, если озера замерзают, здесь можно кататься на коньках.

Еще одна изюминка Альстера – огромная стая лебедей, обитающая здесь. Это оседлые птицы, которых в зимний период специализированные службы забирают в крытые помещения. Когда же их выпускают на озера весной, для жителей и гостей Гамбурга это настоящее событие – значит, уже точно потепление.

Забег по музеям

Гамбург смело можно назвать городом музеев – на данный момент в городе насчитывается около 80 музеев на разнообразную тематику. Здесь есть классические помпезные музеи с картинами эпохи Возрождения и скульптурками пухленьких ангелочков, музеи авангардного и современного искусства, морские музеи, музеи науки и технологий, интерактивные музеи. Что-то интересное для себя здесь может найти каждый – дети, взрослые, женщины, мужчины.

Ну а для настоящих ценителей в городе ежегодно проводится "Ночь музеев", которая предлагает гостям по единому билету по довольно демократичной цене посетить несколько десятков местных музеев и галерей в течение двух дней и одной ночи.

Кроме того, мероприятие предусматривает еще ряд интересных развлекательных и образовательных мероприятий – концерты, вечеринки, лекции и т. д.

На одной из "Ночей музеев" в Гамбурге в свое время побывал и УНИАН.Туризм.

Прогулка по туннелю под Эльбой

Туннель Санкт-Паули под городской рекой Эльбой длиной 426 метров был построен в Гамбурге в 1911 году, чтобы соединить центр города с доками и верфями города. С тех пор уже более века здесь работают четыре гигантских лифта с каждой стороны туннеля, спускающие пешеходов, велосипедистов и автомобили на глубину 24 метра.

Это монументальное сооружение, внутри украшенное тематическими керамическими изделиями, действительно впечатляет, а на особо впечатлительных даже тревожно давит. Не менее впечатляющей является и история строительства туннеля – это точно был нелегкий труд, а поскольку большинство работ проводилось под водой под высоким давлением, здесь часто случались несчастные случаи – были даже погибшие.

Но проход через туннель – это действительно интересный опыт, особенно если выбрать для этого вечернее время, когда проезд для автомобилей закрыт. В качестве награды вам откроются великолепные виды на исторический Гамбург.

Поход на рыбный рынок

Еще одна гамбургская фишка – знаменитый рыбный рынок под открытым небом, расположенный вдоль реки Эльбы в районе Санкт-Паули, где на самом деле также продают огромное количество морепродуктов и легендарные местные рыбные бутерброды.

Но есть нюанс – поскольку морепродукты это специфический товар, который быстро портится, рынок работает только в утренние часы, в 9:30 он уже официально закрывается.

А так как в районе Санкт-Паули расположено много ночных клубов, утром на рынке царит соответствующая атмосфера – после тяжелой ночи тусовщики стекаются на рынок, чтобы бюджетно перекусить и послушать живую музыку.

Погружение в ночную жизнь

К слову, о ночной жизни в Гамбурге… Хотя Берлин известен своими круглосуточными ночными техно-клубами и атмосферными хипстерскими барами на весь мир, и в Гамбурге есть немало вариантов для ночных развлечений.

Конечно, большинство туристов стекаются на Репербан – это своего рода родственник квартала красных фонарей в Амстердаме. Здесь много ночных клубов, казино и других развлекательных заведений, в том числе с "клубничкой", а в сентябре в районе проходит знаменитый Reeperbahn Festiva – прекрасная возможность познакомиться с независимой музыкальной и клубной сценой.

Впрочем, если такой тусовочный рай не для вас – на улочках Санкт-Паули можно найти много других атмосферных клубов и баров на любой вкус и бюджет.

Поездка в крупнейший парк птиц

Если же вы приехали в Гамбург на несколько дней и хотите исследовать что-то за его пределами, советуем отправиться на один день в Weltvogelpark Walsrode – один из крупнейших в мире и крупнейший в Европе птичий парк.

Местная коллекция птиц действительно впечатляет – здесь есть и величественные гарпии, и крошечные колибри, и множество видов голубей, и вообще пернатые всех возможных видов, большинство из которых вы раньше даже представить себе не могли. Также это своеобразный ботанический сад, в котором можно затеряться на целый день. Но в первую очередь Weltvogelpark является научным учреждением, которое занимается исследованием птиц и участвует в программах по сохранению видов.

Из Гамбурга до городка Вальсроде ехать около двух часов, и еще где-то полчаса добираться до самого парка (он расположен на окраине города).

***

Германия – огромная и разнообразная страна, которая может предложить туристам гораздо больше, чем шумный Берлин или пафосный Мюнхен. Стоит просто немного отойти от проторенных дорожек.

