В районе Чернобыля у редкого хищника появились птенцы (фото)

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в нескольких "семьях" редкой птицы - орлана-белохвоста - появились птенцы.

Как сообщили в учреждении, специалисты заповедника с помощью дрона обследовали гнезда одной из самых крупных и величественных хищных птиц Европы - орлана-белохвоста.

В частности, вблизи острова Домантов в гнезде обнаружили птенца возрастом около 25 дней. Малыш уже уверенно держится в гнезде и активно растет под присмотром родителей. Еще одну важную находку зафиксировали к югу от села Оташев - в гнезде находился птенец возрастом около одной недели и еще одно яйцо.

Дополнительно проведено обследование гнезда в ивовом заросле недалеко от села Куповатое - там тоже растет птенец орлана, которому около месяца.

"Проверено и гнездо возле села Лелив: в прошлом году оно оставалось пустым из-за работ по установке ЛЭП. В этом году гнездование там также не состоялось, однако в соседнем гнезде орланов уже заметно присутствие птенцов", - рассказали исследователи.

Они отмечают, что в этом году орланы-белохвосты начали гнездование значительно позже, чем обычно. Вероятной причиной стали суровая зима и затяжная холодная весна, которые повлияли на поведение птиц и сроки размножения.

Орлан-белохвост: что о нем известно

Это птица отряда соколообразных семейства ястребиных. Называют его также орёл-серокрылый, или серокрылый. Он - одна из крупнейших хищных птиц Евразии - размах крыльев достигает 2,5 м. Характерной чертой вида является белый хвост у взрослых особей (у молодых птиц окраска хвоста бурая).

Обитает в прибрежных лесах вблизи водоемов, богатых рыбой. Гнезда устраивает на высоких деревьях. В большинстве районов распространения является редким. В середине XX в. его численность драматически сократилась вследствие преследования со стороны человека и отравления птиц химикатами. В течение последних нескольких десятилетий численность во многих странах частично восстановилась.

В Украине пары белохвостов селятся на расстоянии 0,5–6 км от ближайшего кормового водоема (в среднем это расстояние составляет 1,7 км). Для гнездования обычно выбирает наиболее удаленные от антропогенного воздействия участки. Однако с конца XX в. наметилась тенденция приспособления хищника к существованию рядом с человеком.

Орлан-белохвост - моногам, пары постоянные. Взрослые птицы в течение всего года держатся парами. Этот хищник занесен во все три издания Красной книги Украины, в Красный список МСОП, Европейский Красный список и т. д.

Считается, что именно орлан-белохвост был прообразом "белого орла" на гербе Польши - большой хищной птицы с голой шеей. Поскольку орлан-белохвост является редким видом, во многих странах его изображают на почтовых марках. В частности, в Украине в 2019 году были выпущены памятные монеты номиналом 2 и 10 гривен с изображением орлана.

Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике обитает интересная птица - вальдшнеп, которая является мастером маскировки. Это типичный обитатель наших лесов, хорошо приспособленный к жизни на суше, что отличает его от большинства других куликов. У слуквы относительно короткие конечности, благодаря маскировочному оперению она почти незаметна среди лесной подстилки.

