Сибига сообщил, что Украина требует срочного созыва Совбеза ООН после нападения РФ

Глава МИД Украины написал, что Украина призывает партнеров к решительным многосторонним действиям, направленным на сдерживание России.

ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО должны дать адекватный и решительный ответ агрессору, который пытается компенсировать отсутствие военных успехов на поле боя террором против гражданского населения, написал в соцсети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Я поручил всем нашим представительствам при международных организациях в полной мере использовать многосторонние механизмы в ответ на вчерашний варварский ракетный удар России по Киеву", – рассказал Сибига.

Он сообщил, что Украина инициирует экстренное заседание Совета Безопасности ООН:

Видео дня

"Мы немедленно требуем созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН и совместного заседания Форума ОБСЕ по вопросам безопасности и сотрудничества и Постоянного совета ОБСЕ".

Сибига считает, что Россия пытается запугать Украину, атакуя гражданское население и разрушая жилые дома, музеи, школы и критическую инфраструктуру.

Глава МИД Украины добавил, что этой атакой Россия пытается запугать мир, запуская ракеты средней дальности против мирных городов.

"Все это требует решительных и скоординированных действий со стороны международного сообщества. Мы призываем наших партнеров к решительным многосторонним действиям, направленным на сдерживание России и принуждение ее к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру", – говорится в сообщении.

Атака РФ по Киеву: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, хотя ночной удар России по Украине был ожидаем, но до 700 воздушных средств врага – это "один из крупнейших показателей массированных комбинированных ударов". Игнат добавил, что имеющиеся средства не позволяют почти полностью уничтожить вражеские воздушные средства нападения во время массированных атак в определенных городах страны. Он пояснил, что результативность сбивания зависит от плотности удара.

Также мы писали, что во время удара по Киеву был поврежден жилой комплекс, в котором расположена резиденция посла Албании в Украине. Министр иностранных дел Албании Ферит Ходжа написал в соцсети, что Албания "решительно осуждает очередную жестокую и неизбирательную масштабную атаку ракетами и дронами". Ходжа подчеркнул, что такие атаки "полностью игнорируют человеческую жизнь и основные человеческие ценности".Также известно, что Албания вызвала российского посла для объяснений в связи с атакой.

Вас также могут заинтересовать новости: