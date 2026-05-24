У Европы нет 110 новых бригад: министр обороны Швеции поддержал вступление Украины в НАТО

Швеция поддерживает вступление Украины и в НАТО, и в Европейский Союз в будущем.

Украина может значительно усилить НАТО, и поэтому путь к нему должен быть открыт. Об этом в интервью Politico сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон, отметив сильные стороны Украины в военном плане – опытные вооруженные силы и быстро развивающуюся оборонную промышленность.

Йонсон подчеркнул, что Швеция поддерживает вступление Украины в НАТО и Европейский Союз в будущем. Страна считает, что у Украины должна быть долгосрочная евроатлантическая перспектива. Ведь в Швеции считают, что каждая европейская страна имеет право на вступление в НАТО, если она соответствует всем требованиям.

Министр признал, что среди союзников нет единого мнения. Многие из них опасаются, что движение Киева в НАТО может обострить напряженность с Россией или втянуть Альянс в продолжающуюся войну. При этом

шведский министр отметил, что Украина имеет большую армию, активно внедряет новые военные технологии во время войны и развивает оборонное производство. Поэтому, по его мнению, страну стоит приближать к НАТО.

"Где еще в Европе мы можем найти 110 бригад? Где еще в Европе мы можем найти такую инновационную систему, которую создала Украина? Где еще мы можем найти такой же промышленный потенциал?" – отметил Йонсон.

Он также указал на то, что украинская оборонная промышленность стала одной из самых эффективных в Европе. После полномасштабного вторжения России Украина упростила правила, частично приватизировала этот сектор и разрешила больше конкуренции. Это помогло быстро увеличить производство оружия.

Как антидроновые технологии помогают Украине усилить свою роль в мире

Напомним, что международное восприятие Украины резко изменилось на фоне обострения войны в Иране и использования иранцами беспилотников-камикадзе против других стран региона. После этого в мире стал востребован опыт Украины в противодействии дронам.

Также мировые СМИ отмечают, что Украина в последние годы стала более самодостаточной, доказав, что уже не так остро нуждается в помощи некогда основного союзника – Соединенных Штатов Америки. Одним из главных факторов этого вновь стали технологии беспилотников.

