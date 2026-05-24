Из мегаполиса - в село: дизайнер на Одещине превратила 100-летнюю хату в дом своей мечты

Все больше украинцев задумываются о переезде из города в деревню в поисках спокойствия, природы и более гармоничной жизни. В Одесской области дизайнер интерьеров и ландшафта собственноручно вдохнула новую жизнь в старую деревенскую хату, превратив ее в атмосферное пространство для жизни и отдыха.

Дом в одном из сел Одесской области его владелица Ульяна приобрела еще около 15 лет назад. Тогда старинный дом, которому было более ста лет, стоил примерно 1 500 долларов. Историю реконструкции показала на своем YouTube-канале подруга хозяйки Анастасия Сокол.

По ее словам, дом полностью преобразился: старую часть отреставрировали, достроили новые помещения, перекрыли крышу и создали вокруг настоящий зеленый оазис. Как говорит Анастасия, все начиналось без больших средств, но с огромного желания кардинально изменить образ жизни и создать собственное пространство силы.

Особое внимание хозяйка уделила обустройству двора. Сначала территорию планировали оформить в стиле японского сада, однако впоследствии дизайн соединил элементы природного ландшафта и особенности местной природы.

"Местность здесь довольно холмистая и чем-то напоминает японские пейзажи", – рассказывает Анастасия.

Одной из главных изюминок участка стал пруд, вокруг которого обустроили зеленые зоны и места для уединения. В японской культуре вода символизирует гармонию и внутреннее спокойствие, поэтому водоем имел для хозяев особое значение.

Сначала пруд хотели сделать больше, однако из-за высоких затрат часть территории пришлось засыпать. Несмотря на это, двор удалось превратить в атмосферное пространство для отдыха на лоне природы.

На участке также возвели просторную беседку, расположенную так, чтобы можно было любоваться рассветами и закатами.

Внутри дома обустроили две отдельные жилые зоны – с кухнями, спальнями и ванными комнатами. Часть помещений отапливает камин, а в пристройке установили печь ручной работы, созданную местным мастером.

В интерьере сочетаются аутентичные элементы, отреставрированная мебель и предметы декора ручной работы. Некоторые вещи остались еще от предыдущих владельцев дома.

Среди необычных деталей – старый улей с номером, который решили сохранить как часть истории дома.

Особую атмосферу создают картины, гербарии и декоративные элементы, которые хозяева собирали годами. Часть художественных работ дарят друзья и гости дома.

По словам Анастасии, создание сада и обустройство пространства стали для Ульяны не только творчеством, но и способом внутреннего восстановления.

"Работа с растениями и пространством – это настоящее вдохновение для души", – говорит она.

