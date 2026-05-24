'Он человек мстительный': эксперт прокомментировал путинский удар по Украине

Российский диктатор Владимир Путин "перешел в неадекватное состояние" и отдал приказ "использовать все возможное" вооружение против Украины. Об этом в эфире Radio NV сказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.
Комментируя ночной обстрел Украины, он высказал мнение, что после последних ударов Сил обороны Украины по российским военным объектам Путин стал действовать неадекватно: "Он человек мстительный, и поэтому отдал соответствующий приказ использовать все возможное, включая "Орешник"… И по максимуму – все остальное".
Он также подчеркнул, что, учитывая то, что удары наносились по гражданским объектам, то "это поведение террориста или зверя, загнанного в угол". "К сожалению, еще не окончательно загнанного", – добавил эксперт.
Романенко отметил, что Украине нужно сосредоточиться на противодействии России. В частности, наносить удары по местам запуска "Орешника" и объектам, где изготавливается ракетное оружие, беспилотники, компоненты к ним, топливо.
"К сожалению, пока не хватает мощности, чтобы существенно остановить это производство и существенно уменьшить потенциал. Поэтому они могут накапливать и наносить такие удары", – сказал он.
Ночная атака россиян на Украину и реакция Европы
Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 мая российские оккупанты массированно атаковали Украину, запустив 90 ракет и 600 беспилотников. В перечне, в частности, баллистическая ракета "Орешник". Ею был нанесен удар по городу Белая Церковь Киевской области.
Европейские лидеры и дипломаты резко осудили эту атаку России и применение "Орешника", подчеркнув необходимость дальнейших санкций против государства-агрессора.
В частности, президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что российская атака и использование "Орешника" "демонстрируют дальнейшую эскалацию и тупик агрессивной войны России".