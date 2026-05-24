'Он человек мстительный': эксперт прокомментировал путинский удар по Украине

Романенко отметил, что Путин ведет себя "как террорист или как зверь, загнанный в угол".

Российский диктатор Владимир Путин "перешел в неадекватное состояние" и отдал приказ "использовать все возможное" вооружение против Украины. Об этом в эфире Radio NV сказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Комментируя ночной обстрел Украины, он высказал мнение, что после последних ударов Сил обороны Украины по российским военным объектам Путин стал действовать неадекватно: "Он человек мстительный, и поэтому отдал соответствующий приказ использовать все возможное, включая "Орешник"… И по максимуму – все остальное".

Он также подчеркнул, что, учитывая то, что удары наносились по гражданским объектам, то "это поведение террориста или зверя, загнанного в угол". "К сожалению, еще не окончательно загнанного", – добавил эксперт.

Видео дня

Романенко отметил, что Украине нужно сосредоточиться на противодействии России. В частности, наносить удары по местам запуска "Орешника" и объектам, где изготавливается ракетное оружие, беспилотники, компоненты к ним, топливо.

"К сожалению, пока не хватает мощности, чтобы существенно остановить это производство и существенно уменьшить потенциал. Поэтому они могут накапливать и наносить такие удары", – сказал он.

Ночная атака россиян на Украину и реакция Европы

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 мая российские оккупанты массированно атаковали Украину, запустив 90 ракет и 600 беспилотников. В перечне, в частности, баллистическая ракета "Орешник". Ею был нанесен удар по городу Белая Церковь Киевской области.

Европейские лидеры и дипломаты резко осудили эту атаку России и применение "Орешника", подчеркнув необходимость дальнейших санкций против государства-агрессора.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что российская атака и использование "Орешника" "демонстрируют дальнейшую эскалацию и тупик агрессивной войны России".

Вас также могут заинтересовать новости: