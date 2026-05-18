Слобожанский борщ получается особенно наваристым, ароматным и насыщенным по вкусу.

Этот борщ сочетает в себе особенности классического украинского блюда с чертами более сытной и густой кухни. Формируясь на территории современной Харьковщины и соседних регионов, он вбирал в себя местные особенности: более выраженную мясную основу, часто с добавлением сладкого перца, а также усиленную томатную заправку, которая делает вкус намного глубже и насыщеннее.

Рассмотрим, как приготовить настоящий украинский борщ, рецепт которого сформировался на северо-востоке страны.

Борщ украинский с мясом – рецепт и специфика

Особенность этой вариации борща – наваристый бульон, богатая овощная основа и обязательное сочетание свеклы, капусты и томатов. Для разнообразия в него также можно положить сладкий перец, фасоль или даже сухофрукты, чтобы придать легкую кисло-сладкую нотку. В целом это блюдо всегда готовилось в больших семьях и служило сытным обедом на несколько дней.

Вам понадобится:

Мясо на кости (свинина или говядина) – 500–700 г;

Свекла – 2 шт;

Картофель – 4–5 шт;

Капуста белокочанная – 300–400 г;

Морковь – 1–2 шт;

Лук репчатый – 1–2 шт;

Помидоры или томатная паста – 2–3 ст. л;

Сладкий перец – 1 шт;

Чеснок – 3–4 зубчика;

Лавровый лист – 2 шт;

Растительное масло – 2–3 ст. л;

Соль, перец – по вкусу;

Зелень (укроп, петрушка) – по вкусу.

Свекла, капуста и томатная основа (помидоры или паста) являются обязательными ингредиентами, так как они придают блюду его особенный вкус и цвет. Наваристый бульон на мясе тоже весьма важен, но его можно сварить из любого мяса (главное – чтобы было посытнее).

Как приготовить украинский борщ – рецепт пошагово

Залейте мясо холодной водой (около 3 литров), доведите до кипения и аккуратно снимите всю пену, после чего варите на слабом огне, пока мясо не станет мягким, а бульон – насыщенным.

Параллельно подготовьте овощи. Лук, морковь и перец обжарьте на масле до мягкости. Добавьте томатную пасту или измельченные помидоры и слегка протушите.

Свеклу приготовьте отдельно: нарежьте или натрите ее и тушите на сковороде, добавив ложку бульона и пару капель уксуса, пока она не станет мягкой и не приобретет насыщенный цвет.

Нарезанный картофель отправьте в готовый бульон и варите до полуготовности – чтобы он не разварился и сохранил форму. Потом добавьте нашинкованную капусту и дайте ей немного размягчиться, но так, чтобы она оставалась чуть хрустящей.

После этого добавьте в кастрюлю овощную зажарку, хорошо все перемешайте и проверьте на соль. В самом конце добавьте чеснок и зелень.

Готовому блюду обязательно дайте настояться и подавайте со сметаной.

