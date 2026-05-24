РФ хочет создать 'буферные зоны' в приграничных районах Украины: генерал объяснил цели врага

Российская армия продолжает реализацию стратегической цели по полному захвату Донецкой и Запорожской областей, высказал мнение в эфире телеканала FreeДом генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж.

Маломуж не исключает, что армия РФ в таком случае в дальнейшем попытается окружить Запорожье и наступать на Краматорск и Славянск.

Генерал добавил, что, не имея возможности захватить Покровск и продвигаться дальше, оккупационные войска усиливают действия в приграничных областях Украины, чтобы оттянуть подразделения Сил обороны.

Маломуж отметил, что поскольку российским оккупантам не удается реализовать эти планы в лоб, они отрабатывают альтернативные сценарии. В частности, противник пытается создать "буферные зоны" шириной 15-20 км в приграничных районах Сумской, Черниговской и Харьковской областей, чтобы оттянуть украинские силы с самых горячих направлений.

"Основные силы они сегодня пытаются сконцентрировать на Покровском и Константиновском направлениях. Сейчас там идут основные бои. Возле Покровска и Мирнограда действует очень мощная группировка – около 95 тыс. человек. Это самая большая группировка по сравнению с другими направлениями. Враг пытается заходить с флангов небольшими штурмовыми группами, но ВСУ применяют мобильную тактику, контратакуют и восстанавливают позиции", – рассказал генерал.

По его данным, Силы обороны Украины полностью контролируют северный сектор и готовы к любым сценариям со стороны Беларуси. Указывается, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предупрежден о ответных мерах, которые примет Украина в случае возобновления ударов ракетами или авиацией с белорусской территории.

По мнению Маломужа, в настоящее время участие армии Беларуси в войне против Украины маловероятно из-за ее неготовности к активным боевым действиям.

Ранее УНИАН сообщал, что военный эксперт Иван Тимочко предполагает, что попытка россиян задействовать Беларусь в войне против Украины свидетельствует об их надежде переломить ход войны. В то же время Тимочко считает, что у них это не получится. Военный эксперт пояснил, что теми силами, которые сейчас есть у Беларуси, они вряд ли способны провести хотя бы отвлекающую военную операцию. Однако, если РФ решит задействовать против Украины дополнительно 50-60 тысяч военнослужащих, это может усилить нагрузку на Силы обороны Украины. Тем не менее, Тимочко констатировал, что это будет не то количество, которое способно переломить ход войны.

Также мы писали, что военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев не видит угрозы проведения российскими оккупантами масштабной атаки с территории Беларуси. Селезнев ссылается на данные разведки и пограничников, которые не сообщают о скоплении сил и средств россиян на территории Беларуси. Военный эксперт добавил, что такая же ситуация наблюдается и на территории Брянской области Российской Федерации. Также он не прогнозирует масштабных провокаций в ближайшее время со стороны РФ.

