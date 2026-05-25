'Ракеты падают в поля': Украина нашла дешевый способ защититься от атак России, - Politico

В условиях дефицита дорогостоящих ракет-перехватчиков Украина все чаще делает ставку на систему радиоэлектронной борьбы для нейтрализации и перенаправления российских беспилотников и ракет. Издание Politico пообщалось с разработчиками новейшей украинской РЭБ Lima, разработанной украинским оборонным стартапом Cascade Systems, и узнало, как она работает.

В отличие от традиционных систем ПВО, которые уничтожают приближающиеся угрозы, с помощью ракет, Lima глушит и подделывает сигналы спутниковой навигации. Эта система генерирует мощные поля помех, заставляя российские ракеты отклоняться от курса.

Если сигналы спутников блокируются, российские дальнобойные ракеты могут продолжать полет, используя инерциальные навигационные системы, но их точность может отклоняться примерно на 2 километра на каждые 100 километров пути – это означает, что вероятность попадания в цель снижается.

"Когда Lima включена, отклонение ракет становится еще более значительным. Помимо простого подавления навигации, мы используем подмену координат и замену их на несколько километров. Мы можем заставить их ракеты падать в поля вместо того, чтобы поражать цели", – сказал Алхимик, разработчик Lima и командир подразделения радиоэлектронной борьбы "Ночная стража" Сил территориальной обороны Украины.

Главные преимущества

Привлекательность Lima отчасти заключается в ее масштабе и стоимости. В отличие от многих других тактических средств радиоэлектронной борьбы, она может покрывать большие территории, защищая критически важную инфраструктуру. По данным Cascade, производство каждой единицы стоит до 3 миллионов гривен (58 000 евро) в зависимости от модификации. Компания оценивает, что для защиты крупного города требуется от 30 до 100 единиц – около 5 миллионов евро. Это примерно стоимость одной ракеты Patriot PAC-3.

Компания Cascade уже поставила более 400 систем Lima. Военные начали использовать их в июле 2024 года, а в октябре 2025 года их применение было расширено и включило защиту гражданской инфраструктуры:

"По данным компании, за последние 18 месяцев Lima подавила сигналы 20 500 беспилотников Shahed и сбил с цели десятки баллистических и крылатых ракет".

При этом последние модификации Lima способны подавлять дальнобойное оружие, включая баллистические ракеты, использующие такие системы, как российская спутниковая навигация ГЛОНАСС, заявил Максим Скорецкий, начальник отдела радиоэлектронной борьбы сухопутных войск Украины.

Как работает Lima

Lima имитирует сигналы спутниковой навигации, используемые российскими ракетами и беспилотниками, передавая им ложные координаты:

"По словам разработчиков, некоторые прошлые атаки были предотвращены за счет того, что приближающееся оружие "думало", что находится в Перу".

Система также может создавать "мертвую зону", где российский беспилотник теряет сигнал наведения.

"Когда мы… создаем достаточно широкую зону, защищенную станциями Lima, ракета даже не попадет в город. Мы отправим ее на открытое поле", – пояснил "Алхимик".

"аже если планирующая бомба отклонится от цели примерно на 20 метров, это уже означает, что цель не будет поражена, сказал Скорецкий.

Он отметил, что заглушенные российские беспилотники и ракеты все равно падают и попадают во что-нибудь, причиняя ущерб. С другой стороны, обычные кинетические средства ПВО уничтожают приближающуюся ракету или беспилотник в воздухе; образовавшиеся обломки все равно попадают на землю, но причиняют меньше ущерба, чем неповрежденное перенаправленное оружие.

"Однако, попадут ли российские баллистические ракеты в желаемую цель, когда Lima будет активирована? Я бы сказал, что маловероятно", – добавил Скорецкий.

Отражение российских атак

Комментируя массированный удар по Киеву 24 мая, начальник управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечал, что имеющиеся на сегодняшний день у Украины средства не позволяют заблаговременно почти полностью уничтожить вражеские воздушные средства нападения, когда речь идет об акцентированных массированных ударах по определенным городам или объектам.

В свою очередь специалист по системам связи, советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флэш) отметил, что ракет было слишком много для нашей противовоздушной обороны, и основная часть потерь – именно от них.

