О гравии можно забыть: назван более дешевый материал для облагораживания территории

Этот материал устойчивый к сорнякам.

Гравий является одним из самых распространенных вариантов для тех, кто хочет покрыть чем-нибудь подъездную дорожку или обустроить территорию. Этот материал недорогой и простой в укладке, но существует еще более дешевая и устойчивая к сорнякам альтернатива, пишет hunker.

Отмечается, что для облагораживания территории можно использовать мелкий щебень. Это побочный продукт процесса производства гравия, который состоит из смеси каменной пыли и мелких дробленых камней.

В издании подчеркнули, что мелкий щебень значительно дешевле гравия. Он имеет плоские, зазубренные края, которые при уплотнении сцепляются друг с другом, создавая прочную поверхность.

Благодаря тому, что мелкий щебень укладывается довольно плотно, он хорош в борьбе с надоедливыми сорняками, растущими на дорожках. Его легко уложить, приложив немного усилий и выделив свободные выходные.

В издании рекомендуют при укладке мелкого щебня создать основание глубиной от 15 до 30 сантиметров для обеспечения надлежащего уплотнения. 10-15 сантиметров сыпучего дробленного щебня уплотнятся до тротуара глубиной 7 сантиметров . Этого будет достаточно, чтобы подавить сорняки.

В издании предупредили, что мелкий щебень может создавать беспорядок. Чтобы не допустить этого, нужно не забыть про окантовку, создающую барьер, удерживающий дробленый щебень. Для этого можно использовать брусчатку, кирпич или ландшафтные брусья.

