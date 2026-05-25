У жен, которые никогда не признают своих ошибок, есть одна общая черта, – психолог

Психолог рассказала, что женщины, которые часто не признают свою вину, нередко сталкиваются с этими двумя проблемами, пишет Your Tango.

По словам психолога, во время семейной терапии многие мужчины рассказывают, что их женщины ни за что не признают свою вину. Она пришла к выводу, что женщины, страдающие депрессией и испытывающие стыд, а также выросшие в сложных семейных условиях, очень часто сталкиваются с этой проблемой.

Объясняется это тем, что многие женщины борются с депрессией, и самым распространенным ее типом является атипичная депрессия. Одной из ее характерных черт является чувствительность к отказу. Это означает, что ваша жена настолько чувствительна к потенциальному отказу или критике, что она становится очень оборонительной, когда чувствует, что другие считают ее неправой.

В зависимости от того, насколько женщина эмоционально уязвима, она может или не может признать даже перед самой собой, что ошибается, и, безусловно, не признает этого, если почувствует, что на нее нападают. Если она чувствительна к отказу, любой комментарий будет воспринят как нападение.

Психолог добавила, что другие женщины не могут признать свою неправоту, поскольку у них наблюдаются признаки пограничного расстройства личности.

"Люди, страдающие этим заболеванием, имеют настолько глубокие проблемы с самооценкой и настолько боятся быть брошенными, что не могут рискнуть испытать возможную потерю, признав, что в чем-то ошиблись", – поясняется в статье.

Такие женщины считают, что любая ошибка может оттолкнуть их партнера. Как ни странно, именно этот отказ признать свою вину и является тем, что на самом деле отталкивает партнеров.

"Признание своей вины свидетельствует об открытости, что гораздо привлекательнее для партнера. Но признание слабости настолько пугает этих людей, что они не видят леса за деревьями", – отмечает психолог.

Более того, старшие дочери матерей-скрытых нарциссов, обладающие повышенной чувствительностью, особенно болезненно реагируют на критику. Если у этих женщин также есть склонность к депрессии или расстройству личности, это значительно усугубляет ситуацию.

"Если ваши теща и тесть чрезвычайно сложны в общении и постоянно делают пассивно-агрессивные замечания в адрес вашей жены или даже открыто критикуют ее в вашем присутствии, попробуйте представить ее маленькой девочкой в той же ситуации. Это поможет вам почувствовать с ней большую близость и понять, откуда взялось ее неприятие критики", – советует эксперт.

Она считает, что мужчины, понимающие причины, по которым их жены не могут признать свою вину, смогут строить отношения с ними более здоровым образом, без излишней обиды.

Лучшим вариантом было бы, если бы мужчины пытались понять, что стоит за неспособностью их жен признать свою вину, а женщины – работали над тем, чтобы научиться лучше осознавать свои слабости в этом вопросе.

Однако многие женщины отказываются от психологической помощи или будут готовы участвовать в ней только до тех пор, пока основное внимание будет уделяться исключительно проблемам мужа.

"Эти женщины, возможно, никогда не смогут признать свою неправоту, и если мужчина хочет сохранить брак, это требует подхода, основанного на принятии. Этому способствует более глубокое понимание причин возникновения этой проблемы", – констатирует психолог.

Она отмечает, что принимая ограничения партнера, необходимо осознавать и собственные ограничения. Именно это эксперт советует делать представителям обоих полов в большинстве случаев.

