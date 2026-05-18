Без регулярной чистки внутри стиральной машины накапливаются грязь, налет и неприятный запах.

Стиральная машина работает почти каждый день: в нее отправляют одежду, постельное белье, полотенца и другие вещи. Но при этом многие забывают, что сама техника тоже нуждается в регулярной очистке. Со временем внутри нее накапливаются остатки порошка, кондиционера, грязь и влага, а это создает идеальные условия для появления плесени, бактерий и неприятного запаха.

Ранее мы писали, что категорически нельзя стирать в стиральной машине, а о том, как отмыть стиральную машину внутри, пишут эксперты из Good Housekeeping.

Как отмыть стиральную машину от накипи и плесени – советы для дома

Прежде всего проверьте переднюю панель вашей стиралки: во многих современных моделях есть специальная программа самоочистки – достаточно добавить отбеливатель или специальное средство для стиральных машин.

Если такой функции нет, подойдет обычный горячий цикл: добавьте примерно полстакана жидкого хлорного отбеливателя в отсек для порошка и включите стирку на высокой температуре. Можно использовать и специальные очистители – они помогают убрать не только бактерии и плесень, но и жирный налет, остатки моющих средств и следы жесткой воды.

После этого желательно включить дополнительное полоскание, чтобы внутри не осталось следов химии и грязи.

Отдельное внимание в том, как отмыть стиральную машину, стоит уделить лотку для порошка и кондиционера. В съемных отсеках часто скапливаются остатки средств и появляется слизистый налет – их нужно промыть горячей водой и при необходимости почистить мягкой щеткой.

Также обязательно протирайте резиновую манжету вокруг дверцы – именно там чаще всего появляется плесень.

Чем отмыть стиральную машину – лучшие средства и способы

Не менее важно регулярно очищать фильтр: в нем скапливаются ворс, волосы, шерсть животных и даже мелкие предметы из карманов. Обычно фильтр расположен в нижней части машины за небольшой крышкой.

Чтобы избежать неприятного запаха, специалисты советуют не оставлять мокрое белье внутри после окончания стирки – чем дольше вещи лежат в барабане, тем быстрее появляется затхлый запах.

Также полезно периодически протирать панель управления, дверцу и внешние поверхности машины влажной тканью.

Многие используют для очистки уксус или соду, однако эксперты считают их не самым эффективным вариантом. Уксус может частично растворять известковый налет, но хуже справляется с бактериями и при частом использовании может повредить резиновые детали.

Сода же помогает убрать запах, однако не очищает машину глубоко. Так что если вы не знаете, чем отмыть стиральную машину внутри, для полноценного ухода лучше использовать отбеливатель или специальные средства.

