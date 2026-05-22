Правоославный праздник сегодня в народе прозвали Левон-огуречник.

23 мая согласно новому календар православные в Украине чтят память святителя Леонтия Киево-Печерского - епископа, который отправился нести христианскую веру в языческий Ростов и не отступил даже перед угрозой гибели. Его мощи, обретенные спустя века, по сей день считаются чудодейственными.

В народе этот день знают как Левон Огуречник - с обычаями, строгими запретами и точными приметами, по которым судили о погоде и урожае.

Какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю, чего лучше избегать и что говорят народные наблюдения - рассказываем подробно.

Видео дня

Какой сегодня церковный праздник в Украине в новоюлианском календаре

23 мая в ПЦУ вспоминают обретение и перенесение мощей святого Леонтия - событие, произошедшее в 1164 году.

Согласно преданию, Леонтий родился в Константинополе, однако по происхождению был русичем. Крещение он принял еще в детстве, а в юные годы уже тяготел к монашеской жизни, и в скором времени стал постриженником Печерского монастыря.

В 40-х годах XI века его рукоположили в епископы и направили в Ростов, где он столкнулся с яростным сопротивлением язычников. Несмотря на это, твердо отстаивал христианскую веру. По одной из версий, именно от рук язычников епископ и принял мученическую смерть.

Похоронили святителя в церкви Пресвятой Богородицы в Ростове. Когда храм сгорел, на его месте возвели каменный, а во время строительных работ были обнаружены мощи Леонтия. Этот день и стал днем его церковного почитания.

Какой сегодня православный праздник в юлианском календаре

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - в эту дату чудотворную Киево-Братскую икону Богородицы.

Что принято делать 23 мая и что нельзя делать сегодня

Мощи святого Леонтия считаются чудодейственными - после их перенесения возле них не раз происходили чудеса. К святому обращаются с молитвами об исцелении от болезней, с просьбами о поддержке в огородных делах, а также незаслуженно обиженные и наказанные люди - за защитой и справедливостью.

В народе день получил название Левон Огуречник - оно отражает главные заботы наших предков в это время, а именно окончание посадки огурцов. Их по обычаю сажали только женщины и непременно без посторонних глаз - считалось, что чужой взгляд сделает плоды горькими.

Что касается примет и обычаев дня, то сегодня ставят на стол соленые огурцы – чтобы новый урожай был богатым. День считается удачным для уборки дома, избавления от ненужных вещей, визитов к родственникам и рыбалки. Кстати, ранее мы публиковали календарь рыбака в мае 2026 с благоприятными и неблагоприятными датами для рыбной ловли.

Церковь в этот день, как и всегда, призывает верующих воздерживаться от греха - прежде всего от тех пороков, которые незаметно вкрадываются в повседневную жизнь: ссор и грубых слов, уныния, зависти и жадности. Нельзя отказывать в помощи кому-либо - ни человеку, ни животному.

Наши предки также избегали уныния - считается, что плохое настроение в этот день способно затянуться на сорок дней и дольше. Под запретом и некоторые бытовые дела:

не стоит сегодня пересчитывать деньги - это к финансовым потерям;

нельзя давать вещи в долг - вместе с ними можно отдать здоровье и удачу;

не следует делиться планами - они не сбудутся;

нельзя садиться на угол стола - по поверью, такой человек надолго останется в одиночестве.

Также советуют отложить переезд и не перевозить вещи - это, говорят, к неурядицам с родственниками.

Народные приметы о погоде

По наблюдениям наших предков, приметы дня могут рассказать о предстоящей погоде и урожае:

оводы летают вокруг - огурцы уродятся на славу;

много муравьёв на земле - будет тепло и сухо;

комары и мошки роятся - завтра будет погожий день;

душно с самого утра - жди ненастья и гроз;

боярышник обильно зацвел - зима будет суровой.

И особая примета дня: огурцы, посаженные именно 23 мая, считаются лучшими для засола.

У кого именины 23 мая

День ангела сегодня отмечают Михаил, Леонтий и Ефросиния.

Рожденные в этот день отличаются сильным характером и решительностью. Трудности их не пугают - напротив, любые преграды на пути к цели лишь закаляют их волю. Природная веселость и легкость в общении помогают им находить выход даже из самых непростых ситуаций.

Читайте также, какой сегодня праздник отмечают в Украине и мире.

Вас также могут заинтересовать новости: