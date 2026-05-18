Рассказываем, как очистить унитаз от налета, с которым не справляется никакая "химия".

Белый налет, желтые пятна, неприятный запах - все это знакомо каждой хозяйке. Многие привычно тянутся за отбеливателем, но он лишь создает видимость чистоты, не справляясь с известковым налетом.

Как очистить унитаз от налета быстро и без агрессивной химии - рассказываем в материале.

Ранее мы рассказывали, чего боятся мухи в доме и какой запах отпугивает муравьев.

Видео дня

Чем очистить унитаз от налета в домашних условиях

Многие хозяйки, чтобы почистить унитаз, по привычке используют отбеливатель. Однако есть более разумные способы поддерживать чистоту без агрессивной химии.

Отбеливатель - это хорошее дезинфицирующее средство, и он действительно убивает микробы, но с минеральными отложениями не справляется. То есть, унитаз может выглядеть чистым, но таковым не быть, пишет британский таблоид Daily Express.

Внутри чаши часто образуется накипь - плотный минеральный налет из жесткой воды, который намертво прилипает к поверхности. Его не возьмет ни щетка, ни отбеливатель. Более того, отбеливатель лишь отбеливает налет, создавая видимость чистоты - со временем отложения затвердевают и задерживают еще больше бактерий, что только усложняет уборку.

Чем же отмыть унитаз от известкового налета? Эксперт по натуральным чистящим средствам и основательница Green Eco Friend Кейт утверждает, что избавиться от таких пятен можно за считанные минуты - достаточно залить в чашу обычный уксус.

"Отбеливатель вреден для окружающей среды, а в плохо проветриваемой ванной его пары и вовсе могут вызвать головокружение. Но настоящее чудо творит смесь пищевой соды и уксуса", - говорит Кейт.

Уксус содержит уксусную кислоту - она вступает в реакцию с карбонатом кальция в налете и быстро разрушает его структуру. В результате отложения размягчаются и начинают растворяться без многочасового отмывания.

Пищевая сода дополняет действие уксуса - она устраняет неприятные запахи, а не маскирует их, как большинство покупных средств.

Как отмыть унитаз от желтого налета

Чтобы отмыть унитаз от известкового налета, вам понадобится:

125 мл белого уксуса;

1 ст. л. пищевой соды.

Нужно залить уксус в чашу, добавить соду и оставить смесь на 20-30 минут - за это время она размягчит и начнет растворять налет. Затем аккуратно пройдитесь щеткой - пятна исчезнут быстро и без особых усилий.

Важно: прежде, чем отмыть унитаз от желтого налета с помощью уксуса убедитесь, что в чаше не осталось других чистящих средств. Смешивать уксус с отбеливателем категорически нельзя - это может привести к образованию хлорного газа.

Если до этого использовали другие средства, тщательно промойте унитаз перед тем, как добавлять уксус.

Вас также могут заинтересовать новости: