Белый налет, желтые пятна, неприятный запах - все это знакомо каждой хозяйке. Многие привычно тянутся за отбеливателем, но он лишь создает видимость чистоты, не справляясь с известковым налетом.
Как очистить унитаз от налета быстро и без агрессивной химии - рассказываем в материале.
Ранее мы рассказывали, чего боятся мухи в доме и какой запах отпугивает муравьев.
Чем очистить унитаз от налета в домашних условиях
Многие хозяйки, чтобы почистить унитаз, по привычке используют отбеливатель. Однако есть более разумные способы поддерживать чистоту без агрессивной химии.
Отбеливатель - это хорошее дезинфицирующее средство, и он действительно убивает микробы, но с минеральными отложениями не справляется. То есть, унитаз может выглядеть чистым, но таковым не быть, пишет британский таблоид Daily Express.
Внутри чаши часто образуется накипь - плотный минеральный налет из жесткой воды, который намертво прилипает к поверхности. Его не возьмет ни щетка, ни отбеливатель. Более того, отбеливатель лишь отбеливает налет, создавая видимость чистоты - со временем отложения затвердевают и задерживают еще больше бактерий, что только усложняет уборку.
Чем же отмыть унитаз от известкового налета? Эксперт по натуральным чистящим средствам и основательница Green Eco Friend Кейт утверждает, что избавиться от таких пятен можно за считанные минуты - достаточно залить в чашу обычный уксус.
"Отбеливатель вреден для окружающей среды, а в плохо проветриваемой ванной его пары и вовсе могут вызвать головокружение. Но настоящее чудо творит смесь пищевой соды и уксуса", - говорит Кейт.
Уксус содержит уксусную кислоту - она вступает в реакцию с карбонатом кальция в налете и быстро разрушает его структуру. В результате отложения размягчаются и начинают растворяться без многочасового отмывания.
Пищевая сода дополняет действие уксуса - она устраняет неприятные запахи, а не маскирует их, как большинство покупных средств.
Как отмыть унитаз от желтого налета
Чтобы отмыть унитаз от известкового налета, вам понадобится:
- 125 мл белого уксуса;
- 1 ст. л. пищевой соды.
Нужно залить уксус в чашу, добавить соду и оставить смесь на 20-30 минут - за это время она размягчит и начнет растворять налет. Затем аккуратно пройдитесь щеткой - пятна исчезнут быстро и без особых усилий.
Важно: прежде, чем отмыть унитаз от желтого налета с помощью уксуса убедитесь, что в чаше не осталось других чистящих средств. Смешивать уксус с отбеливателем категорически нельзя - это может привести к образованию хлорного газа.
Если до этого использовали другие средства, тщательно промойте унитаз перед тем, как добавлять уксус.