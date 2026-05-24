План НАТО о ежегодной помощи Украине заблокировали сразу пять стран, - The Telegraph

В это же время не менее семи стран-членов НАТО выразили поддержку этому плану.

Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада сорвали предложение о том, чтобы страны-члены НАТО ежегодно выделяли 0,25% от ВВП на военную помощь Украине. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Отмечается, что на этой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что этот план не будет реализован, поскольку он не нашел достаточной поддержки. Он отметил, что надеялся ратифицировать это предложение на предстоящем ежегодном саммите Альянса в Анкаре.

По словам источников издания, по крайней мере семь государств-членов НАТО, которые уже тратят более 0,25% ВВП на военную помощь Украине, выразили поддержку этому плану. Однако любые предложения, принимаемые Альянсом, требуют единодушной поддержки всех стран-членов.

Видео дня

"Они не очень воодушевлены этой идеей", - рассказал собеседник издания, упомянув Великобританию, Францию, Испанию, Италию и Канаду.

В издании добавили, что объем военного вклада Великобритании в поддержку Украины является третьим по по величине после США и Германии. Однако он не достигает отметки в 0,25% ВВП.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее пообещал выделять не менее 3 млрд фунтов стерлингов в год - примерно 0,1% ВВП - в обозримом будущем. В это же время Франция, Испания, Италия и Канада отстают от многих своих меньших союзников в плане финансовых взносов.

Согласно данным, собранным Кильским институтом, Нидерланды, Польша, а также страны Северной Европы и Прибалтики предоставляют помощь в размере 0,25% ВВП или даже выше, подчеркнули в издании.

Журналисты добавили, что накануне саммита НАТО в Швеции в начале этой недели премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал союзников активизировать поддержку Украины.

"Я бы очень хотел, чтобы больше стран, которые так восторженно отзываются об Украине, также подкрепляли свои слова делами", - заявил он.

Поддержка Украины - важные новости

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Финляндия согласилась выделить 300 млн долларов на оборонную поддержку Украины. Он отметил, что большая часть средств пойдет на укрепление противовоздушной обороны Украины.

Кроме того, сенатор-республиканец от штата Кентукки Митч Макконнелл в своей статье для The Washington Post писал, что Пентагон до сих пор не передал Украине 400 млн долларов, которые были выделены Конгрессом США еще в 2025 году.

Макконнелл рассказывал, что выделенная Украине финансовая помощь уже несколько месяцев "пылится" в Пентагоне. По его словам, сенаторы, которые занимаются вопросом ассигнований, пытались получить объяснения от аналитического центра Пентагона, но столкнулись с полным игнорированием.

Вас также могут заинтересовать новости: