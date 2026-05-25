Искал воду, а нашел нефть: вместо богатства фермер получил огромные проблемы

Пытаясь спасти свое небольшое хозяйство,фермер начал бурение глубокой скважины и обнаружил то, что могло сделать его богатым.

63-летний бразильский фермер Сидронио Морейра давно боролся с нехваткой воды для фермы, поэтому осенью 2024 года начал бурить скважину в хозяйстве. Он добурился до глубины около 40 метров, но тогда вместо воды из-под земли хлынула нефть.

Согласно закону, фермер должен был сообщить о своем открытии властям. Наивно можно было бы подумать, что в этот момент закончились все его беды, а сегодня он вместе с семьей купается в роскоши. Но нет ничего более далекого от истины, пишет Farmer.

В хозяйство съехались бригады геологов и горняков, чтобы исследовать открытое месторождение. Территорию вокруг несостоявшейся скважины огородили, а фермер получил запрет на вход на собственную землю. Как будто этого было мало, ему также запретили делать новые бурения в поисках воды, поэтому проблемы его хозяйства только усугубились.

Лишь несколько дней назад, 19 мая текущего года, бразильское нефтяное агентство ANP официально подтвердило открытие нового месторождения. На практике залегание нефти на такой небольшой глубине случается крайне редко, и теоретически ее добыча кажется весьма выгодной, так как требует меньше времени и денег, необходимых для запуска вышки.

Проблема в том, чтобы месторождение было достаточно богатым нефтью, чтобы инвестиции оказались рентабельными, а здесь однозначных результатов пока нет.

Фермер в нищете, решения нет

К сожалению, в результате сенсационного открытия ситуация фермера постоянно ухудшается, и ничто не предвещает ее улучшения. Его хозяйство имеет площадь всего 49 гектаров, что в бразильских условиях означает "нищенское существование".

Шансов найти воду его лишили, поэтому доходы фермерской семьи продолжают падать. Власти тем временем запретили ему продавать участок с нефтью под землей и даже делить земли, пока не будут приняты конкретные решения по поводу дальнейшей судьбы нефтяного месторождения. Они, однако, до сих пор не приняты.

Из факта открытия нефтяного месторождения ничего хорошего для Сидронио Морейры не следует. Согласно закону, все природные богатства принадлежат государству.

Ему полагается в лучшем случае финансовая компенсация, когда его экспроприируют под строительство нефтяной вышки, а лицензию на добычу получит, скорее всего, какой-нибудь нефтяной концерн. Старая поговорка о том, что "бедному всегда в жизни не везет", в очередной раз находит жизненное подтверждение...

