Внутри спутника NASA спрятали послание для тех, кто будет жить через миллионы лет

На табличке размещены три карты поверхности Земли.

Внутри спутника NASA, запущенного в 1976 году, спрятана табличка, на которой изображено послание для тех, кто будет жить на Земле через 8,4 миллиона лет. Это дата, когда спутник, как ожидается, упадёт на Землю.

Как пишет spacedaily.com, 4 мая 1976 года НАСА запустило спутник LAGEOS-1 с авиабазы ​​Ванденберг в Калифорнии. Это один из самых простых объектов, когда-либо выведенных на орбиту. Это сфера диаметром около 60 сантиметров, весом примерно 400 килограммов, без электроники, датчиков, источника питания и движущихся частей. Его задача – быть мишенью. Наземные станции посылают на него лазерные импульсы и измеряют время, необходимое для возвращения света.

Первоначальная оценка предполагала, что LAGEOS-1 сможет оставаться на орбите около 8,4 миллионов лет, прежде чем атмосферное сопротивление окончательно приведет к его падению.

Что находится внутри спутника

Карл Саган, работавший и над "Золотым диском" "Вояджера", создал небольшую пластину из нержавеющей стали размером примерно 10 на 18 сантиметров. Две идентичные копии были помещены внутрь спутника.

Табличка – это не текст, а схема, предназначенная для понимания людьми, не владеющими общим языком. В верхней части таблички заложен словарь: числа от одного до десяти в двоичной системе счисления и небольшой рисунок Земли, вращающейся вокруг Солнца, где двоичное число один обозначает продолжительность одного оборота, один год. Таким образом устанавливается единица измерения, от которой зависит вся остальная информация на табличке.

В нижней части таблички размещены три карты поверхности Земли, которые составляют основу послания.

Первая карта показывает континенты примерно 268 миллионов лет назад, объединенные в единый материк Пангея. Средняя карта показывает континенты в том виде, в котором они находились на момент запуска, в 1976 году. Третья карта показывает прогнозируемое расположение континентов примерно через 8,4 миллиона лет.

Эта третья дата не случайна. Это, очень приблизительно, предполагаемая дата падениz спутника.

Логика трех карт – это часы. Континенты дрейфуют со скоростью примерно несколько сантиметров в год. Нашедший LAGEOS-1 может сравнить расположение континентов на табличке с расположением континентов, которые он видит вокруг себя, и приблизительно определить, сколько времени прошло.

Табличка не адресована иноплатнетянам

LAGEOS-1 находится на орбите вокруг Земли и вернется на Землю. Табличка – это послание тому, кто окажется на планете, когда он вернется, и неизвестно, кто это будет.

Табличка не предполагает, что ее кто-то найдет. Она предполагает лишь, что если это и произойдет, то самое полезное, что можно ему передать, – это способ узнать, когда был создан объект, который он держит в руках.

