Рассказываем, как варить гороховый суп так, чтобы ложка стояла.

Густой, ароматный, с копченостями и мягким разваренным горохом - именно таким многие помнят гороховый суп из советских столовых.

Секрет был не в дорогих продуктах, а в простых кулинарных хитростях, о которых сегодня забыли.

Рассказываем, как варили гороховый суп советские повара, и почему он получался настолько вкусным и наваристым.

Как варить гороховый суп по рецепту советских поваров

Собственно, никакой сложной рецептуры и нет. Но есть мелочи, которые превращают обычный гороховый суп в блюдо, от которого за уши не оттянешь.

Гороховый суп - рецепт из "Книги о вкусной и здоровой пище", 1952 год

Вам понадобятся:

500 г мяса;

250 г гороха;

200 г кореньев (морковка, петрушка, сельдерей);

масло для жарки.

Как приготовить гороховый суп с копченостями - главные секреты

Чтобы гороховый суп получился густым, наваристым и "тем самым", как в советских столовых, важно знать несколько простых нюансов. Именно они дают насыщенный вкус, правильную консистенцию и аромат, который многие помнят с детства.

Секрет 1: варите горох сразу в бульоне

Многие хозяйки готовят бульон отдельно, а горох отваривают отдельно и соединяют уже в конце.

Но советские повара делали иначе: заранее замоченный горох варили сразу в мясном бульоне. Благодаря этому суп получается более густым и насыщенным - крахмал из гороха остается в бульоне и создает ту самую кремовую текстуру, напоминающую хорошо разваренную гороховую кашу.

Секрет 2: солите ближе к концу приготовления

Соль лучше добавлять за 15-20 минут до готовности. Считается, что если посолить слишком рано, горох будет хуже развариваться и дольше останется жестким, а в таком супе важно, чтобы он хорошо размягчился и дал нужную густоту.

Секрет 3: делайте зажарку с кореньями

Для насыщенного вкуса лук лучше обжаривать вместе с морковью и кореньями - подойдут корень петрушки или сельдерея. Они делают вкус супа глубже и ароматнее.

По желанию можно добавить лавровый лист, черный или душистый перец, немного кориандра. Есть и маленькая хитрость: в конце в зажарку кладут кусочек сливочного масла - оно делает цвет супа ярче и вкус мягче. Зажарку обычно добавляют примерно за 15-20 минут до готовности.

Еще одна особенность советского рецепта: картофель в такой суп обычно не кладут - горох сам по себе достаточно сытный. Но вот копчености, наоборот, только приветствуются: грудинка, ветчина или копченые ребрышки. Гороховый суп с ребрами или гороховый суп с копченой курицей имеют более глубокий и насыщенный вкус.

Подают гороховый суп с сухариками или гренками из белого хлеба.

