Британский истребитель шестого поколения станет катастрофой, – The Telegraph

Британский эксперт раскритиковал подход Лондона к созданию самолета следующего поколения.

Британская программа создания истребителя нового поколения Tempest рискует повторить все ошибки предыдущих оборонных проектов страны и превратиться в инженерную катастрофу. Такое мнение высказал военный обозреватель Льюис Пейдж в материале для The Telegraph.

Автор пишет, что британское правительство готовит новый план оборонных расходов, который предусматривает значительное сокращение из-за дефицита финансирования. На этом фоне, по его мнению, страна должна отказываться от самых дорогих и наименее эффективных программ. Одной из таких он называет Global Combat Air Programme (GCAP) – совместный проект Великобритании, Италии и Японии по созданию истребителя Tempest.

В публикации напоминается, что ранее Великобритания уже создавала боевые самолеты в международных консорциумах – Tornado совместно с Германией и Италией, а позже Eurofighter Typhoon с Германией, Италией и Испанией. По мнению Пейджа, оба проекта стали примерами затягивания сроков, перерасхода средств и технических проблем.

Автор подробно описывает историю истребителей Tornado и Typhoon, а также стратегические ошибки в самой концепции их использования. Постоянные модернизации и исправления ошибок привели к тому, что Великобритания тратила огромные деньги на эксплуатацию очень несовершенных машин, имея при этом лучшие альтернативы.

Всю историю с Tornado и Typhoon Пейдж называет "катастрофой, которая все еще продолжается". Он отмечает, что один час полета Typhoon, самолета четвертого поколения, обходится в 45 000–48 000 фунтов стерлингов, тогда как американский F-35A – самолет пятого поколения – стоит от 25 000 до 31 000 фунтов стерлингов за час полета. Если бы Великобритания при первой же возможности заменила свои "Тайфуны" на американские F-35, она сэкономила бы 9 миллиардов фунтов стерлингов за все время их эксплуатации.

Главной причиной чрезвычайной дороговизны "Тайфуна" Пейдж считает тот факт, что самолет создавался в сотрудничестве с другими странами, что затрудняет и разработку, и обслуживание.

"Сначала мы построили реактивный самолет под названием "Торнадо" в сотрудничестве с Италией и Германией, что привело к дорогостоящей и затянувшейся катастрофе. Затем мы разработали реактивный самолет под названием "Тайфун" в сотрудничестве с Италией и другими странами. Это привело к еще более дорогостоящей и длительной катастрофе. Сейчас Великобритания снова готовится начать многонациональное сотрудничество, строя реактивный самолет под названием "Темпест" вместе с Италией и Японией. Каким, по нашему мнению, будет результат?" – пишет обозреватель.

