На фоне войны в Иране: Украина стала ключевым игроком в сфере глобальной безопасности, – WSJ

Киев стал одним из ключевых партнеров Запада в сфере современных военных технологий и борьбы с беспилотниками.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке, в частности война с Ираном и распространение беспилотных атак в регионе, неожиданно изменила международное восприятие Украины – от страны, зависимой от поддержки, до важного участника глобальной безопасности, пишет The Wall Street Journal.

Опыт Украины в войне дронов, накопленный за годы противостояния с Россией, стал особенно востребованным после того, как иранские беспилотники начали активно использоваться в конфликтах на Ближнем Востоке.

"Наши революционные технологические решения трансформировали войну. Сейчас происходит переход от восприятия Украины как простого получателя помощи… к восприятию ее как субъекта безопасности", – заявила заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца.

На фоне новой геополитической ситуации президент Владимир Зеленский активизировал международные поездки в страны Персидского залива, где Украина демонстрирует технологии борьбы с дронами и обсуждает совместное производство вооружений. В регион также отправляли украинских военных для презентации оборонных решений.

Еще до войны с Ираном украинские оборонные компании уже работали с партнерами на Ближнем Востоке, в частности с Саудовской Аравией. Ожидается, что это сотрудничество значительно расширится, поскольку иранский режим остается непоколебимым, продолжая периодические удары по странам Персидского залива.

"Украинские оборонные технологии актуальны, поскольку они отражают высокоактивную инновационную среду, где системы быстро разрабатываются, адаптируются и совершенствуются", – сказал Идрис аль-Закари, главный исполнительный директор оборонной компании Science Technology из Эр-Рияда. "Украинцы продемонстрировали готовность исследовать пути сотрудничества, и это встретило взаимность".

Украина в центре внимания

Европейские партнеры все чаще рассматривают украинский опыт как критически важный для собственной обороны. В ЕС заявляют, что современная война требует новых технологических подходов, а Украина стала одним из главных центров их развития.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас говорит:

"Если наша главная проблема сейчас – это безопасность, то кто лучше всего знает, как воевать и защищаться? Это Украина".

Ближний Восток и украинский фронт

В то же время война на Ближнем Востоке имеет и негативные последствия для Киева. Использование систем ПВО и дефицит ракет-перехватчиков в регионе могут затруднить поставки вооружений в Украину. Также рост цен на нефть временно снизил давление на российскую экономику.

Несмотря на это, Украина продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, пытаясь ограничить доходы Кремля. В Киеве рассчитывают, что истощение ресурсов России может заставить Москву пойти на переговоры.

Украинские оборонные эксперты отмечают, что ключом к современной войне стали массовое производство дронов, быстрая адаптация технологий и интегрированные системы управления боем.

Как отметил советник президента Украины Александр Камышин.

"Единственный способ завершить эту войну – перенести ее на территорию врага. И мы это делаем".

Издание пишет, что российские войска теряют более 30 000 солдат ежемесячно на украинском фронте, что, по оценкам западной разведки, превышает возможности России по вербовке новых солдат. И эти потери не подкреплены реальными территориальными завоеваниями. Текущий способ ведения войны становится все более неустойчивым для российского государства, особенно учитывая, что экономические проблемы страны затрудняют поиск средств для набора новых рекрутов.

"Россия больше не имеет преимущества над нами ни в чем, кроме количества живой силы", – сказал Дмитрий Путята, украинский эксперт по борьбе с беспилотниками, который до недавнего времени служил офицером в Силах беспилотных систем Украины. "Я гораздо более оптимистичен, чем несколько месяцев назад, потому что теперь я наконец вижу украинские технологии в действии".

Украина – ключевой игрок в новой глобальной войне технологий

Новая уверенность в Киеве и среди сторонников Украины контрастирует с прошлогодними мрачными прогнозами о неизбежном упадке Украины. Прежние оценки о слабости Киева, в частности в контексте давления со стороны США и политических дискуссий об уступках России, не оправдались. Несмотря на предположения о возможных территориальных компромиссах и "неизбежных потерях", Украина сохранила контроль над ключевыми позициями на фронте.

"У тебя нет на это карт", – говорил Дональд Трамп Зеленскому.

Впрочем, дальнейшее развитие событий показало, что украинская позиция оказалась гораздо более устойчивой, чем ожидали часть западных аналитиков. После дипломатических инициатив и переговоров, которые предполагали возможные уступки территориями, Киев отказался от таких сценариев.

Аналитики отмечают, что ключевым фактором изменения баланса стала неожиданная стойкость Украины в войне на истощение и развитие собственного оборонно-промышленного комплекса. Директор Французского института международных отношений Тома Гомар говорит:

"Уровень военного сопротивления Украины и способность организовать промышленную базу стали стратегической неожиданностью".

Война в Украине стала источником новых военных технологий, в частности в сфере беспилотников и систем управления боем. Украинские решения, включая боевую систему "Дельта", уже вызывают интерес у западных армий.

"Сейчас мы можем сбить 97% "Шахедов"… мы были рады помочь", – заявил Камышин.

Параллельно Украина превращается в важного партнера для западных оборонных структур и стран Ближнего Востока, предлагая технологии и опыт, которые формируются непосредственно в условиях войны.

"Мы позаимствовали большое количество тактик и процедур, которые нам передали украинцы", – заявил командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер.

Как сообщал УНИАН, высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа и Пентагона публично отметили технологический и тактический прогресс Украины в войне против России, заявляя, что украинская армия опережает союзников в Европе и влияет на трансформацию западных вооруженных сил. В то же время сам Трамп продолжает говорить, что Киеву "не хватает рычагов влияния".

В то же время Business Insider пишет, что украинские производители вооружения все активнее выходят на международный рынок и заявляют: главный козырь их продукции – не испытания на полигонах, а реальный боевой опыт против российской армии.

