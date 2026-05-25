РФ заглушила GPS-сигнал самолета, в котором находился британский министр Джон Хили, - BBC

В начале этой недели самолет ВВС Великобритании, на борту которого находился министр обороны страны, столкнулся с помехами в работе систем связи во время полета вблизи российской границы. Об этом сообщает BBC.

По информации The Times, инцидент произошел в четверг, когда Джон Хили возвращался в Великобританию после посещения британских военных в Эстонии.

"Считается, что за этой атакой стоит Россия, из-за чего пилотам пришлось использовать другую навигационную систему, поскольку GPS самолета не работал в течение трех часов полета", - отметили журналисты.

BBC напомнило, что инцидент произошел на следующий день после того, как стало известно, что в прошлом месяце два российских военных самолета "неоднократно и опасно" перехватывали разведывательный самолет ВВС Великобритании над Черным морем.

Пока неизвестно, был ли Хили намеренной целью, однако журналисты сообщали, что маршрут полета был виден на сайтах, отслеживающих самолеты.

Отмечается, что во время своего визита в Эстонию Хили пообщался с британскими солдатами, участвующими в военных учениях НАТО вблизи российской границы.

Джон Хили и Украина – что известно

Ранее Джон Хили заявил, что Великобритания передаст Украине сотни тысяч снарядов и тысячи ракет для ПВО. Он отметил, что члены формата "Рамштайн" помнят свой долг перед Украиной, а также признают, что российская агрессия усиливается.

"Мы остаемся верными нашей миссии поддерживать Украину в ее борьбе сегодня и помочь Украине обеспечить мир завтра", - отметил министр.

Также он сделал еще одно заявление относительно помощи Украине. По его словам, Великобритания передаст Украине 120 тыс. беспилотников, что является крупнейшей в истории поставкой такого рода.

