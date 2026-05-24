Такой же длинный, как зубная щетка: какой жук самый большой в мире

За звание самого большого жука в мире соревнуются два впечатляющих вида, длина каждого из которых превышает 15 сантиметров. В BBC Wildlife Magazine рассказали, что о них известно.

Одним из жуков, который претендует на звание самого большого в мире, является жук-геркулес (Dynastes hercules). Он назван в честь мифологического персонажа Геракла, прославившегося своей огромной силой.

Этот вид отличается половым диморфизмом - самцы и самки внешне отличаются друг от друга. В издании отметили, что самцы крупнее, а также имеют очень большие черные рога.

В издании рассказали, что самцы вида жук-геркулес используют свои рога в схватках с другими самцами за право спариваться с самками. Длина их тела вместе с рогами может достигать 19 см.

Интересно то, что жук-геркулес безвреден. Он питается в основном гниющими фруктами, а личинки этого вида питаются мертвой древесиной. Жуков-геркулесов можно встретить в Южной и Центральной Америке.

Вторым претендентом на звание крупнейшего жука в мире является дровосек-титан (Titanus giganteus). Длина его тела может достигать 16,7 см.

Укус дровосека-титана невероятно силен. В издании отметили, что он может перекусить карандаш пополам.

Дровосеки-титаны также встречаются в Южной Америке. В издании добавили, что взролслые жуки не питаются, а живут исключительно за счет жировых запасов, накопленных на стадии личинки.

Какой жук способен выжить в одном из самых засушливых мест на Земле

Ранее в BBC Wildlife Magazine рассказали о жуке Onymacris unguicularis, который способен выживать в пустыне Намиб - одном из самых засушливых мест на Земле.

В пустыне Намиб в год выпадает всего около одного сантиметра осадков. Тем не менее это не проблема для Onymacris unguicularis, так как тело этого жука способно собирать воду.

