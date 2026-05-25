Что делать, если звонят мошенники: можно ли навсегда избавиться от спам-звонков

При звонке с незнакомого номера даже ответ из одного слова может дорого вам обойтись, поскольку мошенники записывают голоса и используют их в своих целях.

Нежелательные звонки уже превратились в настоящую эпидемию. Некоторые люди получают больше десятка таких звонков в день. Причем многие из них – от мошенников.

Как рассказывает издание Daily Galaxy, даже один из самых распространенных случаев, когда вы отвечаете на звонок, а он мгновенно обрывается, не является безобидным. Колл-центры используют системы автоматического дозвона, которые одновременно звонят на несколько номеров, чтобы занять операторов. Если вы отвечаете, а свободных операторов нет, автомат сбрасывает звонок. Эта тишина подтверждает наличие работающей линии и регистрирует время, когда кто-то ответил. Эта информация может быть продана или использована для повышения точности таргетинга в будущем.

В смартфонах уже есть инструменты, позволяющие заглушить нежелательные звонки. На iPhone функции "Заглушить неизвестные звонки" блокирует звонки с номеров, с которыми вы никогда не связывались и которые не сохранены в вашей учетной записи. Они сразу перенаправляются на голосовую почту и отображаются в списке последних звонков. Чтобы активировать функцию перейдите в настройки, выберите разделы "Приложения" и "Телефон", а затем найдите переключатель в разделе "Звонки".

Видео дня

В телефонах Android есть аналогичная функция для частных или неизвестных номеров, хотя звонки с номеров, не входящих в ваши контакты, все равно будут звучать.

Существует и пользовательский обходной путь: оставьте телефон в режиме "Не беспокоить", но разрешите звонки от сохраненных контактов.

Оба метода имеют один и тот же недостаток. Звонок из кабинета врача или курьера с незнакомого номера также может быть заблокирован.

Когда поступает нежелательный звонок, как на iPhone, так и на Android вы можете заблокировать конкретный номер одним касанием из списка последних звонков. Также можете добавить номера в список заблокированных вручную.

Для более жесткой фильтрации существуют приложения, такие как Nomorobo, YouMail, Hiya, RoboKiller и TrueCaller. Они сопоставляют входящие номера с базами данных известного спама. Затем помечают звонки как спам или телемаркетинг, прежде чем вы ответите. Apple заявила, что "входящие звонки никогда не передаются сторонним разработчикам". Многие приложения взимают ежемесячную или годовую плату, хотя некоторые предлагают бесплатный базовый уровень.

Как действовать, если вам звонят с незнакомого номера

Когда на экране появляется автоматический звонок или подозрительный номер, регулирующие органы и эксперты по кибербезопасности сходятся во мнении: положите трубку. Не нажимайте кнопку ответа. Не просите удалить вас из списка. Никогда не нажимайте никаких цифр на клавиатуре. Все это приведет только к увеличению количества автоматических звонков. Идентификатор вызывающего абонента легко подделать, это называется спуфингом. Подмена номера на "номер соседа" также практикуется: сопоставляя ваш код города и первые шесть цифр вашего номера, чтобы звонок выглядел как местный.

Компания Kaspersky, специализирующаяся на кибербезопасности, предостерегает даже от любого разговора. Звонок, начинающийся со слов "Здравствуйте, вы меня слышите?", часто является попыткой получить от вас слова "Да". Компания утверждает, что мошенники "могут затем сохранить запись вашего подтверждения и использовать ее для мошеннических действий".

Как избавится от спам-звонков - больше советов

Напомним, что функция "Фильтрация вызовов" доступна на любом iPhone с поддержкой актуальной iOS, включая модели вроде iPhone 11. Функция работает в трех режимах и позволяет фильтровать спам полностью или частично.

Усилить защиту от нежелательных вызовов помогает и переадресация звонков. Она автоматически перенаправляет входящие вызовы на другой номер или на голосовую почту.

Вас также могут заинтересовать новости: