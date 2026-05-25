Путин хочет стереть унижение от парада 9 мая: ISW о российском ударе по Киеву

Путин пытается продемонстрировать силу.

Массированный удар России по Киеву 24 мая преследовал цель "стереть" унижение от куцего парада в Москве ко дню победы 9 мая. Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

В ISW отмечают, что российские удары повредили правительственные здания и культурные объекты в Киеве, в частности, здание Министерства иностранных дел Украины, здание Кабинета министров и Национальный художественный музей, а также разрушили Чернобыльскую музей и Лукяновский рынок.

Ранее Кремль угрожал нанести удар по "центрам принятия решений" в Киеве, в том числе с помощью "Орешника", если украинские силы нанесут удары по российским торжествам в честь Дня Победы, чего Украина не сделала, указывается в отчете.

Видео дня

Кроме того, Кремль угрожал использовать "Орешник" перед 9 мая, вероятно, для того, чтобы замаскировать слабость России и ее неспособность надежно защитить значительные участки российского воздушного пространства от глубоких ударов Украины.

"Российский удар по Киеву является частью продолжающихся усилий президента России Владимира Путина по стиранию унижения, связанного с парадом Победы. Путин пытается продемонстрировать силу после парада, который подвергся широкой критике", - отмечают в ISW.

Также аалитики подчеркивают, что российский удар полностью нарушает дух трехдневного перемирия в День Победы, которое Украина соблюдала, и демонстрирует, что Путин не следует никаким соглашениям, которые не приносят ему существенной выгоды.

Удар по Киеву 24 мая - что известно

В рамках одной атаки россияне задействовали 90 ракет и 600 беспилотников, среди которых были 1 баллистическая ракета средней дальности, 2 аэробаллистические ракеты "Кинжал", 3 противокорабельные ракеты "Циркон", 30 баллистических ракет "Искандер-М/С-400", 54 крылатых ракеты "Х-101/Искандер-К/Калибр".

Число пострадавших возросло до 78 человек, два человека погибли. Около 30 жилых домов повреждены или разрушены.

Специалист по системам связи, советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флэш) заявил, что во время удара 24 мая по Киеву враг делал ставку на массовость, а не на эффективность, при этом цели выбирал лишь как повод для атаки.

Вас также могут заинтересовать новости: