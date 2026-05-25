Танкеры успешно обходят блокаду Ормузского пролива: Bloomberg раскрыл схему

Танкеры используют "серые" схемы для обхода блокады.

Компания Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) незаметно перевозит нефть и газ из Персидского залива собственным флотом, очевидно, обходя как иранские военно-морские силы, так и американские корабли. Об этом сообщает Bloomberg.

Используя такие практики, как "темный транзит" (когда суда проходят Ормузский пролив с выключенными транспондерами), ADNOC стала одной из самых успешных в вопросах поставок нефти с Ближнего Востока. Другие ближневосточные производители, а также западные трейдеры сырьевых товаров также искали способы транспортировки грузов через Ормузский пролив, однако большинство из них столкнулись с ограничениями из-за нежелания судовладельцев рисковать.

Известно, что ADNOC использует суда, контролируемые компанией Navig8, которая в основном принадлежит ее подразделению по морским перевозкам и логистике, а также Wanhua Chemical Group – партнеру по совместному предприятию. По словам источников, речь идет как о танкерах для сырой нефти и светлых нефтепродуктов, так и о газовозах.

Эта стратегия подчеркивает срочность, которую испытывают производители нефти, спешащие доставить сырье на рынок, в частности из-за ограниченных возможностей для его хранения. Дополнительным фактором, усиливающим заинтересованность Объединенных Арабских Эмиратов, стал официальный выход страны из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

"После выхода ОАЭ из ОПЕК и поиска способов проводить суда через Ормузский пролив "вслепую", Adnoc готова идти на большие риски, чтобы обеспечить экспорт своей нефти", – заявил старший аналитик по морским перевозкам компании Kpler Метт Райт.

Компания выполняет так называемые "короткие рейсы", которые позволяют поддерживать непрерывный поток нефти и топлива. После прохождения Ормузского пролива суда обычно перегружают груз на танкеры клиентов в более безопасных водах вблизи Фуджейры или Сухара или же направляются к западному побережью Индии.

Такой подход позволяет производителю максимально использовать близость к Ормузскому проливу: например, нефть марки Upper Zakum обычно загружают на острове Зирка, тогда как нефть и сжиженный нефтяной газ отгружают с мегаперерабатывающего комплекса ADNOC в Рувайсе. Полный рейс туда и обратно занимает примерно неделю.

Компания также экспортировала как минимум три партии сжиженного природного газа через Ормузский пролив, используя "темные транзиты". Последний такой танкер заметили в минувшие выходные – он направлялся с грузом к западному побережью Индии.

Спутниковые снимки показывают, что СПГ-танкеры в течение месяца швартуются у острова Дас (экспортного газового терминала ADNOC в Персидском заливе), хотя ни одно судно не передает сигналы о своем местонахождении вблизи этого объекта. Для вывоза газа пустые танкеры направляются к восточному входу в Ормузский пролив вблизи Фуджейры, где отключают транспондеры, после чего проходят через пролив для получения груза на острове Дас. Передачу сигналов суда возобновляют только после выхода из Ормузского пролива и повторного входа в Оманский залив.

Точные объемы общего экспорта нефти, газа и топлива определить сложно, поскольку транспондеры выключены – такая практика все чаще используется в регионе в качестве меры безопасности. Из-за этого также непонятно, проходят ли суда через пролив ближе к побережью Омана или пользуются северным маршрутом, согласованным с Ираном, который может предусматривать уплату сборов.

Блокаду успешно обходит не только ADNOC. Bloomberg сообщил, что Катар незаметно экспортирует СПГ через Ормузский пролив ключевым покупателям. По его данным, три танкера, загруженные сжиженным природным газом, пересекли Ормузский пролив в последние дни.

Судно Al Rayyan в понедельник заметили к северу от Маската в Омане после прохождения Ормузского пролива – сейчас оно направляется в Китай. Танкер перестал передавать сигнал примерно 22 мая, когда находился вблизи катарского экспортного терминала Рас-Лаффан в Персидском заливе.

Еще одно судно, загрузившее катарскую партию СПГ, также прошло Ормузский пролив с воскресенья на понедельник. Танкер Fuwairit перестал передавать сигнал в воскресенье, когда частично находился в проливе, а впоследствии снова появился в системах отслеживания к северу от Маската. Сейчас судно направляется в Пакистан. Стоит отметить, что успешные проходы составляют лишь небольшую часть довоенных торговых поставок.

США и Иран подготовили меморандум о взаимопонимании, который предусматривает продление перемирия еще на 60 дней до момента достижения окончательного соглашения о полном прекращении войны в Иране. Стороны предварительно согласовали принцип открытия Ормузского пролива, однако документ все еще содержит ряд неурегулированных вопросов, в частности касающихся иранской ядерной программы.

По словам одного из дипломатов, после подписания меморандума о взаимопонимании Иран сразу откроет Ормузский пролив и начнет принимать меры по восстановлению судоходства до уровня, существовавшего до войны, в течение 30 дней.

Ранее в Международном энергетическом агентстве пришли к выводу, что судоходство через Ормузский пролив будет постепенно восстанавливаться с третьего квартала 2026 года. В то же время до конца текущего года мировой рынок будет оставаться дефицитным – не хватать будет около 2 миллионов баррелей нефти.

