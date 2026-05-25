NASA собирается проложить путь к Марсу с помощью ядерной энергии

Силовая установка космического аппарата Space Reactor-1 Freedom имеет обеспечивает медленную, но стабильную тягу.

NASA вместе со своими международными и коммерческими партнерами полным ходом готовятся к новой миссии на Луне, но космическое агентство не забывает и о Марсе. В 2028 году в NASA планируют испытать новую технологию, которая может сократить время полета к Красной планете и открыть ее для исследования, пишет The Hill.

Отмечается, что в NASA разрабатывают Space Reactor-1 Freedom - космический аппарат на ядерной тяге, предназначенный для доставки на Марс трех вертолетов под названием Skyfall. Они похожи на вертолет Ingenuity, который отправился на Красную планету в рамках миссии марсохода Perseverance в 2021 году.

В издании рассказали, что Space Reactor-1 Freedom является ракетой с ядерно-электрической силовой установкой. Она ионизирует топливо, такое как ксенон, с помощью электричества, благодаря чему обеспечивается медленная, но стабильная тяга.

Видео дня

Журналисты напомнили, что NASA уже запускало ракеты на солнечной энергии. Ядерно-электрическая силовая установка имеет одно явное преимущество перед солнечной энергией: она более полезна для миссий в дальний космос, где солнечный свет слабее, чем во внутренней части Солнечной системы.

Как пишет Space News, Space Reactor-1 Freedom потребуется год, чтобы достичь Марса и развернуть свои вертолеты. Ожидается, что в будущем более мощные ядерно-электрические ракеты смогут достичь Марса за два-три месяца.

Кроме того, ученые считают, что разница во времени полета между ядерными и химическими ракетами будет еще больше при полетах к внешним планетам, таким как Юпитер и Сатурн. Исследователи заверяют, что экипаж таких ракет также будет подвергаться меньшему количеству опасностей, присущих пересечению межпланетного пространства, таких как микрогравитация и радиация.

Космический аппарат NASA совершил близкий пролет мимо Марса

Ранее космический аппарат NASA Psyche совершил близкий пролет мимо Марса, используя гравитацию Красной планеты для важного ускорения на пути к редкому металлическому астероиду.

Psyche выполнил маневр "гравитационной рогатки" вокруг Марса на скорости около 19 848 км/ч. Во время пролета он приблизился к Красной планете на расстояние всего 4 500 километров.

Вас также могут заинтересовать новости: