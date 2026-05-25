Украина создает новую военную реальность, в которой главную роль играют дроны, - The Times

Во время конфликта беспилотная война получила полноценное развитие.

Прошло почти 15 месяцев после того, как президент Владимир Зеленский подвергся унизительному упреку со стороны американского лидера Дональда Трампа в Овальном кабинете. Тогда он заявлял, что у Украины нет козырей, однако, как пишет The Times, теперь это не так, ведь у Киева есть беспилотники-убийцы, которые очищают поле боя от российской пехоты и парализуют линии связи, от которых она зависит.

"Беспилотная война получила полноценное развитие в российско-украинской войне, перевернув традиционные военные доктрины и методы разработки и закупки вооружения. Ни одна армия не может игнорировать революцию в военном деле, которую олицетворяют беспилотные летательные аппараты", - отмечает издание.

Как подчеркивается в публикации, на участках украинского фронта беспилотники уничтожили то, что когда-то было фиксированной линией фронта, заменив ее гораздо более широкой "зоной поражения", современной ничейной землей, где передвижение на транспортных средствах или пешком сопряжено с большим риском. В некоторых аспектах война дронов похожа на компьютерную игру, и украинцы являются ее самыми талантливыми представителями.

"Новая победная комбинация Украины заключается не только в аппаратном и программном обеспечении. Она разработала систему поощрений для лучших игроков. На экранах в украинских командных центрах черепа символизируют потери российской пехоты, транспортных средств и узлов связи, нанесенные дронными подразделениями. Лучшие "выигрывают" доступ к лучшему имеющемуся снаряжению, значительная часть которого производится на заводах в Украине или тайно в европейских странах НАТО. За баллы, которые зависят от цели, можно получить призы. Элитные команды могут выбирать из вооружения, представленного на онлайн-рынке Brave1. Успех порождает успех", - добавляет The Times.

Как отмечается в материале, такая "геймификация" войны может оскорблять чувства западноевропейцев, однако там нет такой ситуации, как в Украине.

"Столкнувшись с противником, численность населения которого втрое превышает собственную, украинские военные безжалостно сосредоточиваются на том, чтобы довести количество жертв со стороны России до невыносимого уровня. Они заявляют, что ежемесячно убивают и ранят около 35 000 россиян и стремятся увеличить эту цифру до 50 000 - это темп, который даже президент Путин, до сих пор казавшийся равнодушным к страданиям своих соотечественников, может признать невыносимым. Дроны являются ключом к достижению этой цели", - считает издание.

Авторы публикации отмечают, что Россия, столкнувшись с этой повсеместной угрозой, несет длительные территориальные потери впервые с тех пор, как ее первое наступление на Киев было отбито в 2022 году.

"Однако эти успехи все еще относительно незначительны. Украина также несет значительные потери - не только в боях, но и из-за дезертирства. Поскольку их больше, российских контрактников (призывников якобы освобождают от боевых действий из-за опасений политического влияния на уставшую от войны общественность) чаще ротируют в зоне боевых действий. Украинские бойцы набираются из меньшего резерва: несмотря на потери, страна до сих пор освобождает от призыва 18-24-летних. Это означает, что они проводят на передовой больше времени, чем россияне", - объясняют в материале.

The Times подытожила, что Украина фактически обеспечивает жизнь своих бойцов с помощью дешевой, одноразовой, но гениальной технологии.

"Имея в своем распоряжении один из арсеналов бывшего Советского Союза, она все еще может рассчитывать на производство высокотехнологичного оружия, в частности собственных ракет, и технически грамотную рабочую силу. Она также может рассчитывать на Китай, якобы стратегического партнера России, откуда поступает много компонентов для украинских дронов. Ведь бизнес есть бизнес", - подчеркнули в публикации.

Ранее Fox News писал, что Украина массово производит боевые дроны на скрытых предприятиях, в том числе и в западных областях.

"Технология дронов полностью изменила ситуацию на передовой. Возможно, через полгода, а может, через год, у нас будет технология, позволяющая запустить 1 000 дронов одновременно. Если мы наладим более тесное сотрудничество между Украиной, США, Израилем и Европой, мы подготовим специальное оборудование для нашей победы", - рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

Также сообщалось, что недавно дроны массированно атаковали Московскую область. БПЛА нанесли удар по научно-производственному комплексу "Элма" в городе Зеленоград, в результате чего там начался пожар.

Кроме того, власти РФ сообщили, что в результате ударов погибли по меньшей мере три человека, еще 12 получили ранения во время других ударов беспилотников,

