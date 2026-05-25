Дата 25 мая оказалась богатой на международные события, которые многим будет интересно отметить. Однако собственный праздник сегодня есть также и в Украине. Очень важным это число будет и для верующих, поскольку дает возможность помолиться одному из самых известных христианских святых.
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник церковный
По новому стилю верующие празднуют третье обретение головы Иоанна Крестителя, знаменитого христианского проповедника и друга Иисуса Христа. Юлианский календарь, который также называют старым стилем, устанавливает на сегодня праздник святых Германа Иерусалимского и Епифания Финикийского. Последнему молятся о помощи в огородных делах.
Какой сегодня праздник в мире
День Африки установлен на эту дату, чтобы почтить историю, культуру и богатое наследие всего африканского континента. В честь события проводятся культурные и образовательные мероприятия, а также публичные выступления известных африканцев.
Всемирный день щитовидной железы придуман, чтобы побудить людей больше заботиться об этом органе и ежегодно проводить профилактическое УЗИ. В этот праздник медики публикуют информацию о самых распространенных заболеваниях эндокринной системы.
Есть и другие достойные упоминания международные праздники сегодня - День хирургии, День карт Таро, День без пластика, День танца степ, День детского хосписа и День независимости колониальных стран.
Какой сегодня праздник в Украине
Некоторые украинцы ошибочно отмечают в эту дату День филолога. На самом деле такое событие не имеет отношения к нашей стране, поскольку его основание упоминается только в российских источниках.
Однако есть один официальный праздник сегодня в Украине - День государственной службы специальной связи, или сокращенно - День Госспецсвязи. С ним принято поздравлять специалистов, которые противодействуют кибератакам, обеспечивая постоянную бесперебойную связь для правительства и ВСУ. Их работа особенно важна во время войны, когда без связи невозможна работа войска.
Какой сегодня праздник в народе
Если говорить о народных верованиях этого дня, то стоит помнить, что для наших предков большую роль имел православный календарь. Поэтому сегодняшние обычаи основаны на том, какой сегодня церковный праздник. Его называли Иванов день и проводили в молитвах Иоанну Крестителю об излечении хронических головных болей, прощении грехов и избавлении от зависимостей.
Есть обычай на счастье и удачу - для этого нужно надеть белую или светлую одежду. Также про это число существуют погодные приметы:
- над водой летают стаи комаров - к жаре;
- если после дождя появилась радуга, то июнь будет засушливым;
- гром предвещает большой урожай грибов и орехов;
- во время восхода солнца небо ярко-красное - к частым пожарам летом.
Выпавшую 25 мая росу считали опасной и вредной для здоровья. Пока она не высохнет, крестьяне не выгоняли на выпас скот.
Что нельзя делать сегодня
Народные верования запрещают в день чествования Иоанна брать в руки острые предметы, такие как нож, топор, ножницы, лопату и другое. Не стоит в праздник 25 мая громко веселиться, особенно с употреблением алкоголя. При походе на природу запрещается шуметь, мусорить и тревожить животных, поскольку многие из них сейчас воспитывают детенышей.